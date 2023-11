escuchar

En la previa de un acto que el candidato a presidente Javier Milei llevaría a cabo en el partido de Ezeiza -entre las calles Paso de la Patria y Ramos Mejía- después de las 17, militantes de La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) protagonizaron tensos enfrentamientos.

“Estamos acá para garantizar que no haya ningún problema. Nosotros no hicimos nada. Estábamos parados acá y nos vinieron a increpar”, sostuvo el intendente Gastón Granados. “ Es mucho el daño que quiere hacer Milei. A la gente no se la puede parar. No estoy en condiciones de pararlos” , alegó en declaraciones a LN+.

“Cuando la gente se enteró que Milei hacia el acto acá, se congregaron de manera espontánea. Y yo vine a cuidar que no pase nada”, remarcó luego. Y advirtió: “La situación se está poniendo muy tensa. Es muy grande el daño que Milei quiere hacernos. Y si yo no estuviera acá, esto ya habría explotado”.

Consultado sobre si considera “conveniente” mezclar a simpatizantes de ambos bandos, Granados admitió: “No es lo conveniente. Pero lamentablemente están acá y uno tiene que venir a poner la cara y evitar que se arme un desmadre y sea peor de lo que tiene que hacer”.

Una vez más, sobre el final de la entrevista, el intendente remarcó: “Estoy acá para garantizar que venga Milei, haga el acto… Son 40 años de democracia, estamos en contra de las políticas de Milei pero de ninguna manera vamos a impedir que venga acá a realizar un acto con la gente y vecinos que vienen de otros lados y lo apoyan”. Y terminó por sentenciar: “Hasta que no termine el acto, nosotros no nos vamos a retirar”.

Repercusiones en redes sociales

A través de un posteo en X, la diputada electa por La Libertad Avanza, Diana Mondino, responsabilizó a Massa y Granados ante posibles “incidentes”.

“Todo incidente que haya hoy en el acto de Milei en Ezeiza será responsabilidad del intendente Granados y de Sergio Massa. Se avisó con anticipación y, sin embargo, van con barra bravas y patovicas para intimidar ciudadanos. Aprendan a vivir en democracia, no les tenemos miedo”, escribió.

“Salvo el PJ, Massa, los K y toda esa comparsa, nadie fue nunca en 40 años de democracia a joderle un acto político a un adversario en una campaña presidencial. La intolerancia siempre viene del mismo lugar y daña, en serio, a la democracia”, acotó la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

