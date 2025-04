Facundo Manes denunció a Santiago Caputo por su gesto intimidante con el fotógrafo al que increpó en el debate

El diputado Facundo Manes denunció esta mañana en los tribunales de Comodoro Py al asesor presidencial Santiago Caputo por su gesto intimidante de anoche con el fotógrafo al que increpó por haberle sacado una foto cuando entraba al debate de los candidatos a legisladores porteños.

Manes consideró el episodio como "un nuevo hecho delictivo que debe ser investigado y oportunamente sancionado".

La denuncia original de Manes por amenazas contra Caputo fue archivada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, pero el diputado apeló y ahora la Cámara Federal debe decidir si reabre el caso. Interviene la sala integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Manes denunció al asesor presidencial por haberlo abordado en el Congreso, haberlo “pechado” y haberle dicho: “Vos no me conocés a mí”, “Ya me vas a conocer”, “Ya vas a saber quien soy”.

En su presentación de hoy, Manes relató el episodio de ayer: “Cuando era retratado por el reportero gráfico Antonio Becerra Pegoraro, del diario Tiempo Argentino, [Caputo] alzó su mano para tapar la lente de la cámara, tomó el carnet del periodista para ver sus datos de acreditación y le sacó una foto con su teléfono inteligente”. El diputado sostuvo que esa conducta "acredita un patrón recurrente en la utilización de la amenaza coactiva" de parte de Santiago Caputo.

El gesto intimidante de Santiago Caputo con un fotógrafo

La reacción del fotógrafo

Becerra, el fotógrafo destinatario del gesto de Caputo, no planea presentar denuncia alguna, según informaron a LA NACION fuentes que estuvieron en contacto con él.

Destacaron un dato notable: cuando le fotografió con su teléfono la credencial, Caputo no tomó la parte de adelante, la que tiene los datos del fotógrafo, sino la de atrás, que tiene una foto de José Luis Cabezas, el reportero gráfico asesinado después de haberle sacado una foto a Alfredo Yabrán.

Santiago Caputo fotografía la credencial de Antonio Becerra, en la entrada al debate porteño

La credencial en cuestión es la que otorga la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (Argra). Además de llevar esa identificación, Becerra, colaborador de Tiempo Argentino, estaba acreditado para tomar imágenes del debate y ubicarse en el lugar donde sacó las fotos que incomodaron al asesor presidencial.

Los argumentos de Manes

Manes dijo en su denuncia de hoy que Caputo apunta “contra los representantes del Pueblo que asumen un rol crítico u opositor” y contra quienes “representan el derecho de expresión e información en su dimensión colectica a través del ejercicio de la profesión de periodista”.

El escrito, de cuatro carillas, fue presentado por los abogados de Manes, Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés.

El documento sostiene que “en un período de casi dos meses, el Señor Santiago Caputo, instituido por el Señor Presidente de la Nación Javier Milei como una persona que se ubica por encima del Jefe de Gabinete de Ministros en el ámbito de la administración pública, utilizó la metodología de la amenaza coactiva respecto de dos elementos centrales en un sistema democrático –los legisladores opositores y el periodismo crítico- que garantizan el control republicano, el pluralismo ideológico y la convivencia tolerante".

Santiago Caputo increpó a Manes en un pasillo del Congreso

En su escrito, Manes destacó: “La libertad de expresión y el derecho a la información es un derecho fundamental y un derecho humano consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.