Facundo Manes impulsa una interna en la UCR y advierte sobre las limitaciones de Cristina y Macri

MENDOZA.- Mientras Juntos por el Cambio aún intenta calmar las aguas internas tras los cuestionamientos de Elisa Carrió, la Unión Cívica Radical (UCR) empieza a delinear su jugada, de cara a las presidenciales 2023, para erigir a un candidato . Por eso, frente al abanico de candidatos del centenario partido que quieren pelear por el Sillón de Rivadavia ya puso a rodar un plan: realizar una interna nacional previa que defina al postulante de la UCR que competiría en las PASO con el Pro y la Coalición Cívica. Ya son tres los hombres que se muestran activos: Facundo Manes, Gerardo Morales y Alfredo Cornejo.

Así, la iniciativa de una “pre-PASO” fue dada a conocer por el diputado nacional Manes, antes de encarar una serie de

actividades en tierra cuyana, donde se acercará a los vecinos con su campaña casa por casa, denominada “Empatía”. El neurólogo dio una serie de definiciones de lo que se viene puertas adentro de la agrupación, con miras a los comicios. “A nivel nacional deberíamos dar una interna y que la sociedad elija”, expresó Manes a Radio Mitre Mendoza, y agregó: “Creo que los acuerdos de escritorio no van más, la sociedad tiene que elegir. Hay un radicalismo que ha despertado los valores: la honestidad en la dirigencia, en las instituciones”.

Asimismo, el legislador nacional apuesta a instituciones más fuertes, de la mano de la UCR, pero con gente nueva para construir un país que busque el progreso. “Ese radicalismo moderno, que se puso de pie el año pasado y enfrentó al Pro, creo que ese radicalismo va a tener que elegir liderazgo por interna. Me parece lo más adecuado”, señaló el dirigente de la UCR, con el objetivo de que la alianza opositora sea “lo más parecida a una coalición europea, no a un partido dominante y el resto furgón de cola” .

Facundo Manes se reunió con Alfredo Cornejo en Mendoza Twitter

Así, luego de dirimir quién será el elegido por los afiliados, quedará más claro el camino a una PASO donde en la UCR entienden que pueden lograr ser protagonistas. “Ese radicalismo tiene que ir a una interna con el Pro y con la Coalición Cívica y la sociedad va a elegir quién lidera a la oposición. Mezclar todo no sirve, porque son diferentes identidades políticas que se unen en un trazo grueso de país, pero tienen diferencias”, indicó Manes, e insistió: “Mezclar todo no sirve, por eso estoy a favor de que este nuevo radicalismo que se reinventó, que incorporó gente nueva y que se adapta a los temas de la realidad, que gobierna tres provincias: Mendoza, Corrientes y Jujuy, y 400 intendencias, que dé la interna con el Pro y la Coalición Cívica. Y que la sociedad elija la semblanza que tiene que tener la coalición opositora”.

En este tren, Manes busca marcar terreno y avanzar en su propuesta de mayor contacto con la ciudadanía. Por eso, tras su paso por diversas ciudades del país, llegó en las últimas horas a Mendoza, procedente de San Juan. “Estoy recorriendo a la Argentina, porque estoy convencido de que la sociedad argentina enfrenta un fin de ciclo histórico. Creo que se está acabando una decadencia crónica de una dirigencia posdemocrática que no nos pudo dar bienestar, progreso, generación de riquezas ”, señaló el dirigente radical.

Críticas a Cristina y a Macri

Por otra parte, con críticas, se refirió al actual elenco gobernante, sobre todo a Cristina Kirchner, como potencial candidata a la presidencia, pero también al exmandatario Mauricio Macri. “Hay dos espacios en Argentina. Un espacio que claramente es liderado por la vicepresidenta. Otro espacio que fue liderado hasta ahora por Mauricio Macri. Creo que esos dos espacios no pueden construir lo que necesitamos los argentinos , que es nueva mayoría social que pueda transformar a la Argentina”, indicó el diputado nacional. “Porque si se convoca desde los extremos, otra vez va a haber una Argentina que ignora a la otra mitad. Por eso necesitamos empatía, reconocer al otro. No podemos encarar los temas urgentes como hasta ahora. Son dos líderes que no pueden convocar a una nueva mayoría social, una mayoría que salga por arriba de esta grieta que nos lleva a ser más pobres, nos embrutece y nos lleva a tener este riesgo país”, resumió el radical.

Gerardo Morales y Facundo Manes, en Jujuy

También se refirió al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. “Le deseo suerte al ministro, como argentino. Porque si le va bien a él, evitamos una crisis mayor. No me ha convencido la falta de plan de estabilización, no me han convencido las medidas inconexas que han manifestado, tampoco me ha convencido el equipo que tiene falta de reputación”, expresó Manes, y completó: “La economía tiene tres problemas estructurales en Argentina, lo que discutimos hace décadas son los síntomas: inflación, brecha cambiaria, fuga de divisas. Pero los problemas económicos de la Argentina son falta de confianza, falta de productividad y falta de políticas de Estado. Vemos a un Gobierno con un trío que no se sabe quién tiene más poder, eso le hace muy mal a la economía”.

Bajo el sello de “Empatía”, el neurocientífico comandará esta tarde un acto en la tradicional Plaza Independencia de la capital mendocina, donde espera reunirse con cientos de vecinos, acompañado de políticos locales, para compartir una charla abierta sobre los principales problemas y desafíos que enfrentan los argentinos. Ya en la jornada previa estuvo participando de eventos y recorridas vinculadas al mundo empresario y emprendedor, sobre todo tecnológico, de la mano de los jóvenes.