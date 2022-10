Facundo Manes ratificó sus críticas a Macri, pidió terminar con los operadores y “votó” por Lula

escuchar

Facundo Manes habló otra vez sobre sus críticas al gobierno de Mauricio Macri. Además, le mandó un mensaje a Gerardo Morales, mientras crece la disputa de liderazgos internos dentro de Juntos por el Cambios.

El diputado respondió a la declaración que Macri brindó este martes en otro reportaje. “Lo que dije fue una crítica a una gestión de gobierno”, señaló durante una entrevista esta noche en C5N. El revuelo original ocurrió cuando Manes, en LN+, afirmó que durante la administración de Cambiemos se había hecho “populismo institucional” y que se había realizado espionaje ilegal. El legislador ratificó su afirmación y reiteró que hubo un “castigo desmedido” hacia su persona por esas declaraciones.

Además, apuntó contra la UCR nacional que no lo respaldó. “Me sorprendió. Defendía el radicalismo cuando dije que no era un populismo light. Me pareció un poco injusto”, dijo. Manes aludió, de este modo, al comunicado que emitió la conducción de la UCR nacional para desmarcarse de sus dichos.

“Intenté defender el radicalismo. Me sorprendió el comunicado, pero por suerte la provincia de Buenos Aires, con Maximiliano Abad, salió a respaldar ”, sostuvo. Y agregó: “Muchas personas dentro de la coalición dijeron cosas más fuertes que lo que dije yo, pero sin embargo, yo fui castigado en una reacción desmedida”.

Manes también se solidarizó con Elisa Carrió , después que el sábado acusara a sectores de Juntos por el Cambios de haber realizado acciones de espionaje ilegal en su contra. El dirigente dijo que “no conocía los detalles y, en ese sentido, llamó a repensar un sistema de “instituciones fuertes” en el país.

“ Los argentinos tenemos que abordar el rol de los servicios de inteligencia y el rol de la política en la Justicia ”, manifestó en línea con las críticas de la líder de la Coalición Cívica a la anterior gestión de gobierno. “Es una deuda de la democracia que haya instituciones fuertes y transparentes”, añadió.

También se inclinó por Lula da Silva para la elección brasilera, cuando le preguntaron por su favorito entre Lula y Bolsonaro. Lo hizo cuando se refirió a la polarización en el mundo. “Prefiero que gane Lula”, dijo cuando le preguntaron por la segunda vuelta. “No me gusta el discurso de Trump, de Bolsonaro, me parece un discurso violento. El radicalismo tiene que ser popular o no será nada”. “Tenemos que evitar los facismos. Tenemos que evitar la polarización y la radicalización que vemos en Estados Unidos, en Brasil con Bolsonaro, en Europa”, dijo.

También se refirió al libro de Macri. “No lo leí, pero yo creo que hay que hacer un plan desde el centro popular”, explicó. “Con los extremos no vamos a poder ir al desarrollo y sin debate tampoco”, afirmó. Y agregó: “Argentina necesita una revolución del valor agregado”.

Sobre las candidaturas “cruzadas” entre radicales y el Pro, afirmó: “Necesitamos una nueva mayoría. Las bases de la dirigencia radical quieren disputar el poder. La Argentina se beneficia de tener un partido histórico con territorio con vocación de poder”. Sobre su candidatura comentó: “El radicalismo tiene mecanismos para definir candidaturas. Hay varios candidatos, Alfredo Cornejo, Morales en Jujuy, Valdés en Corrientes”, precisó.

