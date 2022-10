Elisa Carrió respaldó a Manes tras las críticas a Mauricio Macri: “Me parece que ha habido una reacción desproporcionada contra Facundo”

Tras los graves incidentes ocurridos en La Plata en el marco del encuentro entre Gimnasia y Boca, Elisa Carrió cruzó este sábado en duros términos al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. En declaraciones radiales, lo describió como “un comentarista de la inseguridad” y aseguró que “tendría que estar preso por haber encubierto el asesinato de [Alberto] Nisman”. Además, respaldó a Facundo Manes luego de sus críticas contra el expresidente Mauricio Macri, las cuales le valieron al diputado el rechazo de los llamados “halcones” de Juntos por el Cambio (JxC) y del propio radicalismo.

Consultada en Radio Mitre sobre la gestión de Berni luego del fallido operativo policial en las inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata que dejó un muerto y decenas de heridos, la exdiputada evaluó: “El problema de Sergio Berni es que es el principal encubridor del asesinato de Nisman. Es decir, si usted tiene como ministro de Seguridad de una provincia a alguien que tendría que estar preso por haber ensuciado toda la escena y encubierto el asesinato de Nisman...”.

Tras ello, agregó: “Y además es un comentarista de la inseguridad, no es un organizador de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Entonces hay un hecho y él desarrolla... Cada vez que lo escucho me parece un comentarista como de un partido de fútbol, el problema es que tiene rating. Lo increíble de Berni es que siendo un comentarista de la inseguridad y de la violencia parece que la gente no lo nota responsable de nada. Hay demasiados comentaristas y pocos ministros”.

Con relación a los hechos ocurridos en La Plata, que derivaron en el apartamiento del jefe del operativo policial y en una investigación que avanza en la Justicia, Carrió reflexionó: “Lo cierto es que, como yo expliqué hace semanas, la violencia está implícita en nuestra sociedad, lo que pasa es que nunca nadie la quiso reconocer. En este estado de desesperación por las cuestiones cotidianas, la violencia en todos los lugares prende. Y las fuerzas del orden no son ajenas a eso; tampoco los dirigentes ni los líderes, si no tiene un control del temperamento. Lo que pasa en el Estado argentino es que tiene una crisis de organización, por eso están tan mal planificadas y ejecutadas las cosas, pero también hay violencia”.

Así las cosas, planteó que el buen funcionamiento del Estado no depende del número de funcionarios que lo integran, sino de que sea “eficiente, eficaz y organizacionalmente excelente”. “Ellos [por el Gobierno] creen que por tener muchos empleados tienen Estado. No. La paradoja que se dio con el kirchnerismo especialmente es que vos acá no tenés un Estado de Bienestar. Tenés un pequeñísimo Estado con muy poca gente competente y muchísimos incompetentes”, analizó.

El desalojo en Villa Mascardi y la renuncia de Gómez Alcorta

En otro tramo de la entrevista, la líder de la CC habló sobre la renuncia de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, tras denunciar “graves violaciones a los derechos humanos” en el marco del desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de predios que ocupaban en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, la mayoría de ellos de privados y uno de Parques Nacionales.

A ese respecto, manifestó: “Yo creo que hay que reestablecer el orden. Para entender toda esa zona hay que entender que se está tomando una zona con un potencial turístico, frente al Cerro Tronador, que es de valor incalculable. Y yo creo que detrás de todas esas ocupaciones hay negocios inmobiliarios, básicamente de sectores vinculados a La Cámpora”.

A continuación, aclaró: “Me refiero a sectores vinculados a La Cámpora de Neuquén. Básicamente es La Cámpora de sectores vinculados a Neuquén, para que no se entienda que confundo las provincias, pero es La Cámpora, digamos, o los sectores ligados más a [Oscar] Parrilli. Está claro que están usando la cuestión indígena para después tomar territorios”.

La interna en Juntos por el Cambio y el respaldo a Manes

Más tarde, Carrió se refirió a la interna de JxC tras las críticas de Manes a Macri y los dichos de Horacio Rodríguez Larreta respecto de un eventual respaldo del expresidente en las elecciones de 2023. A ese respecto, expresó: “No me parece tan relevante. Me parece que hay diferencias de opiniones y que tampoco hay que forzar dentro de las fuerzas a que alguien no pueda decir algo”.

Seguidamente, sostuvo: “Me parece que ha habido una reacción desproporcionada contra Facundo Manes. Yo escucho decir muchas cosas, pero no estoy contestando todos los días a los comentarios de mis candidatos. No le doy entidad”.

Con relación a los dichos del radical, indicó que “el populismo institucional no existe” y que “no hubo cesarismo” durante la gestión de Cambiemos, aunque agregó: “Sí existen causas judiciales en materia de inteligencia y yo soy querellante en una de ellas. Y existió un manejo de determinados personajes o de influencia en el Poder Judicial como el caso de [Daniel] Angelici. Son casos puntuales y yo lo que vi lo denuncié, pero algunos son comentaristas y no llevan a cabo ninguna acción. La única fuerza que le pidió el juicio político al ministro [Germán] Garabano fuimos nosotros”.

Por último, dijo respecto de la posibilidad de que se suspendan las PASO: “Hay que dejarlo pasar también. El principal problema es que el Gobierno no tiene candidatos, pero las internas de JxC se van a resolver, con o sin PASO institucional. Internas abiertas va a haber, así que para mí ese no es un problema”.

LA NACION