Facundo Manes relató cómo fue el cruce con Santiago Caputo en el Congreso: “El hombre más poderoso de la Argentina me amenazó”

Tras el escándalo de este sábado en el Congreso, este lunes el diputado Facundo Manes dio detalles sobre cómo fue el cruce que tuvo en los pasillos con el asesor presidencial Santiago Caputo luego del discurso de apertura de sesiones legislativas de Javier Milei. “Me dijo, básicamente, que me va a tirar a todo el Estado encima, me dijo que lo iba a a escuchar, que yo no estoy limpio”, dijo.

Mientras que reiteró que fue agredido físicamente por un colaborador de Caputo, consideró que desde el equipo del asesor se buscaba que él “reaccione” al ataque. “El hombre más poderoso de la Argentina me amenazó. A no ser que Milei demuestre lo contrario, hoy es quien maneja la SIDE, la AFIP, Hacienda, la pauta de YPF y de Aerolíneas. Cualquiera se hubiese sentido hostigado”, añadió en diálogo con LN+. Y marcó: “Me preocupa que se amenace a un diputado por pensar distinto”.

El momento en que Santiago Caputo increpa a Manes en los pasillos del Palacio.

El episodio al que hace referencia Manes se desató después que el presidente Milei increpara al legislador de la UCR, en pleno discurso, por agitar una Constitución desde su banca. “Leela Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Leela bien”, lanzó el primer mandatario.

Tras el cruce, el dirigente radical había explicado que el asesor más cercano a Milei lo había amenazado en primer lugar desde su palco cuando, en pleno discurso, el legislador le preguntó al Presidente cuándo iba a referirse al escándalo cripto y la designación en comisión por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. De acuerdo a lo relatado por Manes en diálogo con LN+, Caputo le hizo un gesto de que lo estaba observando y le dijo: “Ahora me vas a escuchar”.

“Me amenaza, me dice que lo voy a escuchar, y otras cosas que voy a contar en la denuncia”, amplió este lunes en una entrevista con A24, en referencia a la presentación judicial por “amenazas agravadas” que realizará este miércoles contra el asesor. “Si esto le pasa a un diputado de la Nación, le puede pasar a un periodista honesto que investiga al poder o a un policía honesto que quiere desarmar a la policía corrupta. Si a un diputado, con la Asamblea Legislativa, con las cámaras, lo amenazan y le pegan...”, reflexionó.

El cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes tras el discurso del Presidente

“Este es un gobierno con sesgo autoritario. Ordenó la macro, bajó la inflación, manejó la pobreza de forma enfática, tiene muchos puntos que la sociedad valora y que hay que reconocerlos. Pero el Presidente empezó a hablar de la Justicia, yo pensé que iba a hacer leyes nuevas y no dijo nada de la cripto estafa, tampoco dijo nada de los jueces nombrados por decreto como en un país bananero y autoritario. Ahí es cuando me nombra a mí y yo siento que me gritan desde el palco”, detalló.

Y sumó: “Ya la amenaza verbal y física fue insólita, me quedé sorprendido. Ellos querían que reaccione. (Caputo) Me tocó con una mano y se va como diciendo: ‘Sos una basura’. la sensación fue esa”. “No me preocupan los cortitos”, dijo, en alusión al supuesto golpe que recibió en medio del cruce, y añadió: “Sino que se amenace a un diputado del Congreso por pensar distinto y por pedir que el Presidente no nombre en la corte a dos jueces por decreto, porque sino esto es un show de ellos”.

El escándalo se volvió rápidamente viral en redes y suscitó reacciones de diferentes actores del arco político, entre ellos el mismo Presidente, quien desmintió a Manes y apuntó nuevamente contra el periodismo. “Aquí la prueba de lo mentiroso que es Manes y de la basura que son los periodistas que intentaron hacer de esto un escándalo... Muchos periodistas son parte del problema... Coimeros”, escribió en su cuenta de la red social X.

En otro tramo de la entrevista con LN+, Manes cuestionó las declaraciones de Milei y lamentó que haya minimizado la amenaza de su principal asesor. “ Al Presidente le dieron información falsa o está mintiendo. Yo no mentí, lo más grave fue la amenaza a un diputado, no los cortitos . ¿Por qué voy a mentir?”, afirmó.

AQUÍ LA PRUEBA DE LO MENTIROSO QUE ES MANNES Y DE LA BASURA QUE SON LOS PERIODISTAS QUE INTENTARON HACER DE ESTO UN ESCÁNDALO...

MUCHOS PERIODISTAS SON PARTE DEL PROBLEMA... COIMEROS... https://t.co/1yb9Il0W73 — Javier Milei (@JMilei) March 2, 2025

El radicalismo y otros sectores de la oposición también se refirieron al incidente en el Congreso. El presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, calificó al hecho como “uno de los más graves desde que el Congreso volvió a funcionar en 1983″. “Un diputado opositor fue golpeado por asesores oficialistas. Ahora entendemos por qué no querían periodistas cerca. Mi solidaridad con Facundo Manes y, más que nunca, reitero la necesidad de defender nuestra democracia de los ataques del presidente Milei”, escribió también en X.

Por su parte, la UCR difundió un comunicado con el que repudió el episodio. “Las agresiones verbales y físicas por parte de asesores del presidente de la Nación contra el diputado radical Facundo Manes son un episodio inédito en nuestra democracia y un nuevo avance en el autoritarismo libertario”, apuntaron desde el partido.

Finalmente, Manes agradeció los llamados de solidaridad que recibió desde el hecho y remarcó que le llamó la atención la falta de comunicación de “dirigentes del PRO, del radicalismo, gobernadores, ni Mauricio Macri”. Según indicó, los únicos que se comunicaron “inmediatamente” fueron Lousteau y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. “Martín Menem y el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) me dijeron que esto no puede pasar”, cerró.

LA NACION