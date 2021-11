“Falta de respeto” y “dolor”: Leandro Santoro y Victoria Tolosa Paz cruzaron a Patricia Bullrich por sus dichos sobre la operación de Cristina Kirchner

Los candidatos a diputados del Frente de Todos (FdT) por la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, cruzaron esta mañana a la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, por plantear que Cristina Kirchner podría haber “planificado” la fecha de su cirugía “para no estar cuando se den los resultados” de las legislativas. Los referentes del oficialismo tildaron los dichos de “dolorosos” y los consideraron una “falta de respeto”. Además, negaron que exista tal intención por parte de la vicepresidenta y recordaron “el gesto” que esta última tuvo con el senador Esteban Bullrich, diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Al ser consultado en radio La Red por las declaraciones de la opositora, Santoro expresó: “Me parece una falta de respeto. La verdad es que yo no creo que valga todo en política”. Y aseguró: “A mí no se me hubiese ocurrido decir que alguien pueda utilizar un problema de salud para ocultar una debilidad. No puedo creer, primero, que lo piense, porque es muy infantil suponer que esto sucede en la vida real y, segundo, menos puedo creer que lo diga”.

A continuación, reprobó el hecho de que “estamos todo el tiempo buscando demonizar al otro para poder reafirmar nuestra propia identidad” e insistió: “A nadie se le puede ocurrir que un dirigente político especule con su propia salud por temor a mostrarse débil. Es una falta de respeto no solo a Cristina sino a su propio electorado. Es considerar que la gente no piensa”. De esta forma, sostuvo que “cualquier persona razonable se tiene que dar cuenta” de que el planteo de Bullrich “es algo irreal”. Y cerró: “Me duele”.

Sobre la posibilidad de que la vicepresidenta participe del acto de cierre de campaña del FdT a realizarse el jueves próximo, indicó: “Como la intervención fue laparoscópica, capaz que llega. No sé si el cierre se cambió -estaba previsto para este sábado- para tratar de garantizar que esté Cristina o porque era más cómodo hacerlo el último día de campaña. No tengo esa información”.

Por otra parte, Tolosa Paz se refirió a los dichos de la presidenta de Pro en CNN Radio, donde afirmó: “Me genera muchísimo dolor ver a una sociedad argentina y a una dirigencia política que no detiene su capacidad de descalificar, de generar odio en la sociedad, ni siquiera para respetar una cuestión de salud de una persona”.

Seguidamente, estableció un parangón entre la operación de Cristina Kirchner y el problema de salud de Esteban Bullrich. “Yo me emocioné cuando hicieron ese rezo por él en Salta”, comparó la candidata. También destacó “el gesto” de la vicepresidenta en el Senado, donde encabezó un emotivo y cerrado aplauso para el legislador. “Somos personas ante todo y ante el dolor de mi adversario político tiene que salir lo mejor de mí, no lo peor”, remarcó.

Después, Tolosa Paz sostuvo que necesitamos valorar “el respeto humano a la persona” porque “cuando eso queda de lado da mucha tristeza” y reflexionó acerca de “hacia dónde queremos ir” como sociedad: “Yo quiero ver crecer el árbol de la solidaridad, de la empatía, del respeto mutuo”. Finalmente, cerró con un mensaje dirigido a la presidenta de Pro. “A Patricia Bullrich le digo que sirve de muy poco ir a rezar los domingos a misa, si luego por su boca sale semejante nivel de agresión y de no respetar una cuestión de salud de una vicepresidenta”.

Los dichos de Patricia Bullrich

En plena gira por el interior del país para apoyar a candidatos de Juntos a días de las elecciones del 14 de noviembre, Bullrich apuntó contra Cristina Kirchner, quien fue sometida ayer a una cirugía programada en el Sanatorio Otamendi.

Durante su visita a Salta, la exministra de Seguridad chicaneó: “Cristina Kirchner se esconde en los momentos difíciles. No está y eso quiere decir algo, ¿será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor?”. En esa línea, pronosticó que su bloque mejorará la performance en las urnas respecto de las PASO.

“Nuestra elección va a ser una elección con más votos. Eso lo percibo, porque estoy recorriendo todo el país”, dijo.