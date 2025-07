Fantino habló en su programa sobre el comentario que se viralizó en redes: “La edición es burda”

Alejandro Fantino se refirió este jueves a la polémica en la que se vio envuelto estos días. Fue un día después que surgiera un video editado de declaraciones suyas sobre un off que había mantenido con el ministro de Economía, Luis Caputo, y que provocó la intervención de Javier Milei.

“La edición es burda. Va a haber un caos informativo en todo sentido”, dijo en su programa en el canal de streaming oficialista Neura.

Todo comenzó el miércoles cuando el animador abordó el proyecto que presentaron los gobernadores en el Congreso y la reacción que Milei tuvo contra ellos por la mañana, donde los acusó de querer destruir al gobierno nacional. Allí Fantino se refirió a las consecuencias negativas que podría tener la aprobación de estas iniciativas.

Más tarde, el conductor se refirió a una charla en off the record que tuvo con Caputo y profundizó sobre los efectos de la aprobación del paquete de leyes. Sostuvo que iba a “romper el off” para hablar de la materia económica en la Argentina de cara al corto plazo y las reacciones de la oposición.

El ministro de economía, Luis Caputo

Ese video fue editado en un compilado de aproximadamente dos minutos, al que Fantino catalogó como una “operación berreta y de manual” ayer en su cuenta de X. Su postura fue reafirmada por el presidente Javier Milei, que llamó a “seguir peleando duro contra estas basuras que se dicen ‘periodistas’”.

Este jueves el conductor volvió a referirse al tema en su programa. “Tengo razón en todo lo que voy contando. Le quiero agradecer a Javier [por el tuit], porque yo no se lo pedí y lo hizo de corazón”, agradeció.

Luego, se dedicó a contar lo que había ocurrido. “Yo ayer conté todo lo bueno que me había dicho Caputo, porque no me contó ninguna cosa mala. Ninguna. Y nuestra charla es muy anterior a que se empezara a armar este frente de gobernadores. Tiene unos días. Yo lo llamé en otro contexto para tener información como periodista de cómo están las cosas en la macro en la Argentina”, detalló.

Este es el video completo de mi editorial de hoy, hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual.

Lo que dije hoy es todo lo contrario, a lo que el video editado muestra.

Tómense el tiempo de ver el video completo.

También les dejo el link del programa… pic.twitter.com/XOeyyI2mg2 — Alejandro Fantino (@fantinofantino) July 9, 2025

Fantino aseguró que romper un off tiene que ver con que “te dicen que no cuentes algo y lo haces para ganar un punto de rating”. “Yo conté las cosas buenas que Caputo me había dicho para llevar tranquilidad a ustedes y decirles que, pase lo que pase, el Gobierno está tranquilo”, señaló.

El conductor apuntó otra vez contra los “ingenieros del caos”, que están “a la orden del día”: “Van a trabajar mucho y va a ser un tiempo de mucho caos donde no va a haber verdad ni realidad. No va a saber de dónde agarrarse”.

En #MultiversoFantino, @fantinofantino se refirió a la fake news que circuló ayer en redes 👈🏼 pic.twitter.com/8BJEWn4KQD — Neura (@neuramedia) July 10, 2025

Después dio su postura sobre el video cortado y difundido por cuentas opositoras. “La edición es burda, pero es parte del caos que va a jugar del lado del Gobierno y de mandrilandia. Lo más interesante es que los medios de comunicación tradicionales, sabiendo que había sido editado, tomaron como que Caputo me había dicho eso. Lo dejaron correr. Es tal la beligerancia con el gobierno de Milei y la necesidad de que falle que trabajó todo el sistema para que esto termine mal”, reclamó.

Fantino sostuvo que, sin embargo, no se vio afectado por la polémica debido a que estaba en medio del tratamiento de un carcinoma en su pecho, que finalmente fue removido quirúrgicamente y la biopsia “salió bien”. “Es de poco ataque, no es agresivo”, afirmó.

Para el animador lo ocurrido fue una “genialidad de los ingenieros del caos”. “Juegan de todos lados, mueven las blancas y negras, esto va a ser así. Milei entendió todo. Caputo y el Gobierno también. Fue definitivamente una opereta”, concluyó.