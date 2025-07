El video en el que Alejandro Fantino contó su off con Luis Caputo

Durante un editorial en su programa en Neura, Alejandro Fantino rompió un off que tuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la materia económica en la Argentina de cara al corto plazo y las consecuentes reacciones de la oposición. Luego de las distintas versiones que circularon en redes sociales y las aclaraciones del gobierno nacional, el periodista compartió el recorte sobre sus comentarios.

“Voy a contar mi off con Toto Caputo, lo voy a romper”, comenzó y siguió: “Los ingenieros del caos de Mandrilandia están necesitando meter un misil en un agujero que se llama superávit fiscal. Hay tres reactores de la nave espacial: déficit de cuenta corriente, tipo de cambio y déficit o superávit fiscal. La nave de Javier [Milei] va en ese triángulo y atrás vienen los kukas tirándole“.

Además, continuó: “Sigan esto porque hoy lo explicó Javier, que lo explica rápido y, como lo apuran, no se entiende. Síganme esto. ¿Cuál es el déficit de cuenta corriente que tienen? 1,8. La nave espacial explota si tenés entre 12 y 18 de déficit de cuenta corriente. Ese es el número que, cuando se te empieza a dar vuelta, volás por el aire. Es más, Caputo me contó una anécdota de que el otro día estaban juntos con el jefe del Banco Central de Paraguay, el día que se juntaron por el Mercosur. Toto le preguntó cuánto tienen de déficit de cuenta corriente y el tipo respondió: ‘Leí en los medios de la Argentina que los están matando a ustedes porque tienen 1,8. Tenemos 4,2 y somos investment grade’. Es decir, que están muy por arriba de lo que es Argentina que no pudo ni siquiera pasar a país emergente“.

El video de Alejando Fantino sobre su off con Luis Caputo

Acto seguido, Fantino relató que “quienes quieren bajar al Presidente” están apuntando al tipo de cambio. “En la Argentina, está entre bandas moviéndose, entonces, como tiene la posibilidad de trabajar si está arriba o abajo, tampoco pueden entrar por ahí”, dijo y continuó: “Así que atacan el superávit. Cuando [Mauricio] Macri voló por el aire porque le metieron la corrida, en la que el dólar se fue a la mierda, si no me equivoco, tenía un déficit fiscal de cerca del 14. Porque la ministra de desarrollo social, Carolina Stanley, los billeteaba permanentemente a los movimientos sociales. Nunca puso freno a eso y el gobierno de Mauricio hacía kirchnerismo de buenos modales, porque nunca puso el freno y nunca frenó el déficit fiscal. Decían una cosa, pero hacían otra y así le fue, volaron por el aire. Entonces, ¿cuánto es el déficit fiscal de la Argentina? Cero. Es más, superávit fiscal“.

Volviendo sobre el eje, el periodista señaló que desde la oposición le van a “tirar misiles” contra el superávit fiscal que, según Milei, “no se negocia”. De esta manera, Fantino aseguró que, ante este escenario, el Presidente alerta que “la nave podría moverse”. “Lo vas a sentir. Si sos de clase media, estabas viajando y habías pagado un viaje a Búzios, tal vez no puedas viajar”, aseveró.

“El dólar se va a tener que ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1100 puntos, los mercados nos van a catalogar muy mal. Es lo que quieren: ruido. Van a plantear que Milei no llega a octubre y ahí vas a tener que determinar qué hacer: si te vas a asustar con eso”, cerró.