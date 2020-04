Mercosur: la crítica de Jorge Faurie a la decisión del Gobierno

Jorge Faurie, excanciller de la Argentina Fuente: Archivo

El excanciller argentino Jorge Faurie cuestionó la decisión del gobierno de Alberto Fernández de abandonar las negociaciones externas del Mercado Común del Sur (Mercosur) y dijo que esto dificultará el ingreso de productos nacionales a algunos mercados internacionales.

A través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el diplomático de carrera dijo: "Lamento la decisión del gobierno argentino comunicada a nuestros socios de Mercosur de apartarse de las negociaciones que teníamos en curso con Canadá, Corea y Singapur, tres mercados de gran relevancia económica y elevado poder adquisitivo".

"Salir de esta crisis internacional requerirá despliegue de esfuerzos conjuntos, coordinación y habilidad negociadora en los ámbitos multilaterales, regionales o globales de los que somos parte, para encontrar soluciones compartidas que protejan los intereses de nuestro país, recuperen dinamismo productivo y reimpulsen el comercio interno e internacional", agregó uno de los impulsores del mayor acuerdo del Mercosur que fue con la Unión Europea (UE) a fines del año pasado.

Faurie también alertó: "Apartarse de las negociaciones dificultará el acceso de productos argentinos de origen agropecuario, industrial y del segmento de los servicios a mercados internacionales".

"Esta decisión además perjudicará la habilidad negociadora del bloque en sí, generando complicaciones jurídicas, institucionales y operativas", analizó y cerró: "Para superar esta crisis, Argentina necesita más - no menos - mercados para sus productos. Defender nuestros intereses requiere estar en la mesa de negociación, salirse de ella es sin dudas descuidarlos".

El comunicado de Juntos por el Cambio que rechaza la salida

"Juntos por el Cambio rechaza y lamenta la comunicación realizada por la Argentina de apartarse de las negociaciones en curso con Canadá, Corea y Singapur para alcanzar con cada uno de ellos acuerdos comerciales preferenciales", arranca el texto que difundió esta mañana el principal partido opositor del país, y agrega: "La excusa dada de la pandemia no puede frenar negociaciones de largo plazo. La negociación por la deuda y sus dificultades tienen el efecto contrario. Argentina abriendo nuevos mercados ayuda, no entorpece la negociación".

El documento sigue: "Juntos por el Cambio considera crucial mantener el despliegue de esfuerzos de coordinación en ámbitos de negociación multilaterales, regionales y globales, ya que la recuperación económica de nuestro país y del Bloque requerirán nuevos mercados y nuevas posibilidades".

"Los desafíos no se podrán superar encerrando nuestra economía con modelos nacionalistas como los ocurridos en la debacle de 1929 que arrasó gran parte de la economía mundial y desembocó en la tragedia de la segunda guerra mundial", continúa el texto que lleva de las autoridades de la mesa nacional del partido: Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro.

Los que acompañan el texto son Humberto Schiavoni, Cristian Ritondo y Mario Negri como presidentes de los Bloques Parlamentarios y cierran: "Para salir de esta crisis, la Argentina necesita más, no menos mercados. Para salir de la crisis, la Argentina necesita unir fuerzas con nuestros socios y no abandonarlos. Para salir de la crisis, la Argentina no puede tirar por la borda más de 30 años de esfuerzo en la construcción del Mercosur, impulsado por el presidente Raúl Alfonsín".