Preocupa a Brasil el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos por posibles conflictos con el Mercosur

El Gobierno de Brasil está analizando el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina anunciado la semana pasada por la preocupación de que viole las normas del Mercosur, según informaron a la agencia Reuters fuentes con conocimiento directo del tema.

Los diplomáticos brasileños están analizando minuciosamente el documento difundido por Washington el viernes para determinar el alcance del acuerdo. A primera vista, parecería que supera los límites establecidos para los acuerdos bilaterales por los miembros del Merosur.

Es que para reforzar el poder de intermediación del bloque comercial sudamericano, sus reglas restringen el alcance de los acuerdos comerciales que pueden firmar sus integrantes con terceros países.

El año pasado, en medio de las tensiones comerciales a nivel mundial por las medidas del presidente estadounidense Donald Trump, Argentina solicitó y obtuvo una ampliación temporal de las exenciones al Arancel Externo Común del bloque. Mientras que a Brasil y a la Argentina se les concedieron 150 excepciones a cada uno, Uruguay y Paraguay recibieron cuotas mayores.

Ante la consulta sobre el escrutinio brasileño del acuerdo entre la Argentina y EE.UU., un funcionario argentino aseguró que “las reducciones arancelarias anunciadas para los productos estadounidenses entran dentro de la lista de 150 excepciones a las que tiene derecho Argentina”.

Por otra parte, funcionarios brasileños dijeron que el nuevo acuerdo parece abarcar cerca de 200 artículos. “Lo estamos analizando muy detenidamente para poder ser justos”, afirmó una fuente.

Al ser consultado sobre las posibles consecuencias en caso que el acuerdo comercial de Argentina exceda el alcance permitido, un funcionario brasileño respondió que “hay reglas que deben seguirse” y añadió: “Si esto realmente ocurre, tendremos que convocar al Consejo del Mercosur y decidir qué hará el bloque”.

La respuesta tendrá que decidirse en las altas esferas del Gobierno brasileño, aclaró otra fuente en Brasilia, pero la cuestión todavía no fue planteada a Luiz Inácio “Lula” da Silva.

La próxima cumbre del bloque comercial sudamericano está prevista para finales de junio en Asunción, cuando Paraguay cederá la presidencia rotatoria del bloque a Uruguay.

El Mercosur bajo tensión

Otra fuente señaló que el pacto comercial bilateral entre la Argentina y Estados Unidos podría tropezar con otros asuntos no arancelarios, como las normas de origen del Mercosur para bienes, servicios y barreras técnicas.

La misma fuente consideró que la iniciativa del presidente Javier Milei de iniciar conversaciones unilaterales con Washington dificultaría la inclusión del acuerdo dentro de las excepciones del año pasado.

El canciller argentino Pablo Quirno dijo en conferencia de prensa que el Mercosur no impide a sus miembros celebrar este tipo de alianzas, al ser preguntado si el bloque comercial podría obstaculizar el acuerdo.

Quirno sumó que Milei podría aplicar partes del acuerdo por decreto, aunque el pacto comercial y de inversión en su conjunto requeriría la aprobación del Congreso Nacional.

Fundado hace 35 años, el Mercosur se ha enfrentado históricamente a tensiones, ya que sus miembros han tratado de ampliar sus lazos comerciales de forma independiente, aunque ninguno llegó a firmar un acuerdo paralelo.

Uruguay estuvo a punto de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos en 2006, pero desistió por temor a ser expulsado del bloque. Montevideo también buscó hacerlo con China, lo que generó fricciones con Argentina, Brasil y Paraguay.

En 2019, el entonces ministro brasileño de Finanzas Paulo Guedes, parte del gabinete del expresidente Jair Bolsonaro, amenazó con abandonar el bloque, acusándolo de frenar las ambiciones comerciales de Brasil. De todos modos, ni Bolsonaro ni su sucesor tomaron medidas formales para romper con el Mercosur.

