Del himno peronista de Kelly Olmos al exabrupto de Agustina Propato: las perlitas del debate por la reforma laboral

El debate por la reforma laboral en Diputados no estuvo exento de tensiones, cruces y otras perlitas que supieron adornar la maratónica sesión en el Congreso. La jornada del jueves estuvo atravesada por varios momentos que generaron revuelo tanto dentro del recinto como en las redes sociales. Kelly Olmos, Agustina Propato, Florencia Carignano, Horacio Pietragalla y Rodolfo Tailhade fueron algunos de los protagonistas.

El himno peronista de Kelly Olmos

En medio de la sesión, la legisladora de Unión por la Patria y exministra protagonizó una intervención que incluyó el canto de una antigua consigna de la resistencia peronista. Al tomar la palabra, la diputada cuestionó los cambios propuestos en la normativa laboral y la eliminación del Ministerio de Trabajo.

Según planteó, las decisiones del Gobierno orientan la política pública hacia intereses empresarios. “Permite hoy al Gobierno de Milei aprovechar esas oportunidades plenas de Vaca Muerta. Esa es la historia de la Argentina, no una meseta de 50 años, sino un período donde los peronistas construimos y lo único que hacen ustedes es cambiarle el nombre o simplemente destruir la construcción que ha hecho el peronismo”, afirmó.

El himno peronista que entonó Kelly Olmos en pleno debate

En su discurso, Olmos sostuvo que la disolución de la cartera laboral y el traspaso de funciones a una secretaría conducida por un abogado vinculado al sector empleador evidencian, a su juicio, el rumbo de las medidas. “Deja claro cuál es el objetivo: para que muy pocas manos se beneficien sobre la base del esfuerzo y hasta el sacrificio del pueblo, como lo están pretendiendo ahora”, expresó.

Y cerró su discurso al evocar su militancia juvenil durante los años de proscripción del peronismo con un cántico: “Me enseñaron mis compañeras y compañeros de la resistencia un himno que a algunos les sonará viejo. ‘Oligarca caballero, prototipo del negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana, anunciando un nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. ¡Perón, Perón!’”.

El exabrupto de Agustina Propato

Quien también generó revuelo fue la legisladora y pareja de Sergio Berni -exministro de Seguridad bonaerense-, Agustina Propato. Concluida su alocución, incurrió en un exabrupto luego de que su micrófono fuese apagado.

“Ya lo dijo Cristina [Kirchner]: ‘No vienen por restablecer el argentino modelo de mano de obra barata’. Hoy lo están consolidando encapuchados, cerrando el debate y no dando la cara, diciendo que van a los responsables de la Argentina, de la pobreza, de la tristeza, de la marginalidad y del desempleo”, dijo durante su discurso.

Agustina Propato incurrió en un exabrupto tras terminar con el uso de la palabra

Y completó: “Quiero decirles a todos los que hoy acompañen esta ley... Quiero decirles a los que dieron quórum... Quiero decirles a los que sacaron tajada de esta oportunidad que no tengo ninguna duda de que Dios, la patria y el pueblo trabajador se los va a demandar”. Ya sin nada más que decir, y ciertamente ofuscada, Propato se apartó del micrófono con rapidez y soltó a viva voz -mientras era aplaudida por sus compañeros-: “Hijos de puta (sic)”.

Florencia Carignano y la polémica de los micrófonos

En la previa del debate, mientras se definían los lineamientos de la jornada, legisladores de Unión por la Patria expresaron su desacuerdo dentro del recinto con consignas y aplausos. Desde el bloque encabezado por Germán Martínez reprocharon a Menem no haber habilitado una votación nominal tal como habían solicitado.

En ese marco, cuando el titular de la Cámara otorgaba la palabra al salteño Carlos Zapata para un homenaje, un grupo de representantes se dirigió hacia el estrado para plantear su malestar. Entre quienes avanzaron hacia el centro del hemiciclo estuvieron Julia Strada, Jorge Araujo Hernández, Agustín Rossi y Florencia Carignano.

El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión

Durante esos minutos de tensión, la diputada nacional y exdirectora de Migraciones quedó registrada en un video mientras retiraba conexiones de una consola de sonido situada frente al área donde trabaja el equipo de taquígrafos. La secuencia comenzó a circular en redes sociales poco después.

Fuentes parlamentarias consultadas por LA NACION indicaron que el equipo corresponde a “uno de los nodos de audio” y que el esquema funciona de manera interconectada.

La cadena que Horacio Pietragalla le dio a Menem

El exsecretario de Derechos Humanos protagonizó uno de los momentos más controvertidos de la sesión. Pietragalla entregó una cadena al presidente del cuerpo como forma de protesta contra la iniciativa. “Es una ley que nos retrotrae a la esclavitud”, sostuvo al fundamentar su gesto.

Cuando su compañera de bloque Vanesa Siley iba a hacer uso de la palabra, el diputado solicitó una interrupción que le fue concedida. Allí cuestionó que, en una discusión de esa magnitud, solo pudieran expresarse 40 diputados. “En una ley tan importante tendrían que tener la voz todos los presentes”, afirmó, y reiteró que la reforma implicaba un retroceso en materia de derechos laborales.

Pietragalla le entregó una cadena a Martín Menem en rechazo a la reforma laboral

Acto seguido, se levantó de su banca y se dirigió al estrado para dejar una cadena metálica sobre el escritorio de Menem, a modo de símbolo. El presidente de la Cámara le advirtió que no podía entregarle ningún objeto y le pidió que respetara el reglamento y retirara lo que había dejado. Pietragalla no volvió al estrado y regresó a su banca entre aplausos de sus compañeros de bloque.

El desafío de Jorge Ávila a Nicolás Mayoraz

Por la noche, el miembro del bloque Provincias Unidas y representante de Chubut mantuvo un fuerte entredicho con Nicolás Mayoraz, quien presidía la Cámara en reemplazo de Menem. Cuando el legislador oficialista le pidió “ir cerrando” con su discurso, recibió una dura respuesta por parte de Ávila.

“No, voy a hablar porque tengo el derecho de hablar, no porque usted me lo pide. Voy a hablar porque me corresponde, no porque usted me diga qué tengo que hacer. Si no le gusta lo que estoy diciendo, córtelo, apáguelo [el micrófono]. Después vamos a ver qué pasa eh. Vamos a ver qué pasa. Nunca le falté el respeto”, lanzó.

Y completó: “Siempre hablé y siempre escuché a todo el mundo acá. Acá todos saben lo que estamos planteando. La ignorancia no nos puede llevar a que nos equivoquemos. La ignorancia no nos puede llevar a que cometamos un error más. Por eso nosotros vamos a defender nuestra institución”.

Tailhade acusó a un diputado por indemnización impaga

La intervención del diputado salteño Pablo Outes durante la sesión por la reforma laboral derivó en un fuerte cruce con el kirchnerista Rodolfo Tailhade. El legislador de Innovación Federal anticipó que votaría a favor de la iniciativa del Gobierno pese a cuestionar la gestión de Javier Milei, lo que generó sorpresa en el recinto. Tailhade, de Unión por la Patria, aprovechó su turno para exponer un antecedente laboral del diputado y lo acusó de haber perdido un juicio contra un empleado que, según afirmó, quedó con el “84% de su cuerpo incapacitado de por vida” mientras trabajaba en una empresa de su propiedad.

El debate se desarrolló en un clima de alta tensión tanto dentro como fuera del Congreso. Mientras oficialismo y oposición protagonizaban discusiones en el recinto por el tratamiento del proyecto, en las inmediaciones del Palacio Legislativo se realizaba una protesta en el marco del paro general convocado por la CGT, con incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad y varios detenidos.

Durante su exposición, Outes sostuvo que respaldaba la reforma porque la normativa vigente no contemplaba la realidad productiva de las provincias del norte. Señaló que en Salta predominan las pymes y micropymes y cuestionó la falta de políticas de desarrollo industrial para el interior del país. Aseguró que la legislación laboral vigente responde a “otra Argentina” y afirmó que las provincias quedaron postergadas en materia de infraestructura, industrias y universidades.

Pese a reiterar sus críticas al rumbo económico del Gobierno, el diputado confirmó su voto positivo. “Voto a favor, pero el modelo de Milei está fracasando y está abriendo grietas”, expresó. Luego, Tailhade respondió leyendo una nota periodística en la que se menciona un fallo judicial contra Outes por un accidente laboral ocurrido en una empresa vinculada al legislador. El episodio provocó aplausos en la bancada de Unión por la Patria.