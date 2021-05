Federico Basualdo, el cuadro técnico de La Cámpora que tiene el respaldo del kirchnerismo duro

Federico Basualdo no es un integrante más de La Cámpora. Tiene una función específica vinculada a la temática energética dentro de la organización que lidera Máximo Kirchner. El subsecretario de Energía que el ministro de Economía, Martín Guzmán, quiere desplazar del cargo, es un “cuadro técnico” en la agrupación kirchnerista. Tiene el respaldo también del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien se conoce desde los años en que el mandatario bonaerense era titular de la cartera de Hacienda y Basualdo trabajaba en el área energética desde el directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

En el camporismo, subrayan el perfil profesional de Basualdo. “ Es el compañero abocado al tema energético, es un especialista muy formado y capaz ”, lo definió a LA NACION un integrante de la agrupación. “ Dentro de la organización, es un compañero que es parte de los cuadros técnicos ”, añadió la fuente.

Desde La Cámpora, resaltaron algunas de las tareas que Basualdo desarrolló desde su rol abocado al área energética. Remarcaron que “cumplió funciones en el ENRE en la última etapa de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner” y que, “desde 2015, asesoró a los bloques del Frente de Todos en las cámaras”.

Kicillof defendió a Basualdo, quien no dejó el Gobierno pese al deseo de Guzmán de correrlo de su función. En declaraciones radiales, lo consideró “un excelente funcionario”. Si bien en la entrevista, realizada en radio El Destape, no le habían preguntado puntualmente por Basualdo, el mandatario lo destacó antes de cerrar el diálogo. Lo conoce desde su época de ministro de Economía de la Nación, con Cristina Kirchner en la Presidencia, cuando Basualdo integró el directorio del ENRE. Kicillof no integra La Cámpora, pero es un dirigente de estrecha confianza de Cristina y Máximo Kirchner.

Cerca del gobernador, señalaron a LA NACION que Kicillof conoce a Basualdo “desde hace muchos años”, aunque señalaron que no tiene “más relación que la normal entre funcionarios”. Y aclararon que el vínculo del gobernador es mayor con el padre del subsecretario de Energía, el economista Eduardo Basualdo.

Los aumentos de tarifas son una preocupación que en el entorno de Cristina Kirchner subrayan como parte de los temas centrales que preocupan a la vicepresidenta. Basualdo, del riñón kirchnerista, no concuerda con la política tarifaria que pretende implementar Guzmán.

Antes de asumir el cargo de subsecretario de Energía, Basualdo fue interventor del ENRE. En esa función, les aplicó multas a las empresas de electricidad, como Edesur. Uno de los intendentes que trató temas energéticos con el dirigente camporista lo definió como “muy cordial” en el diálogo y seguidor de las problemáticas que le planteó con respecto a las deficiencias en el servicio eléctrico.

Hasta abril de 2019, Basualdo publicó columnas sobre tarifas y temas energéticos en el sitio digital El Cohete a la Luna, que dirige Horacio Verbitsky, siempre con una mirada muy crítica del gobierno de Mauricio Macri.