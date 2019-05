El fiscal participó de Terapia de noticias, por LN+ 06:03

El fiscal federal Federico Delgado participó esta noche de Terapia de noticias, el programa emitido por LN+, y se refirió a las causas de corrupción que atraviesan a la Justicia y también al funcionamiento y el estado del Poder Judicial. "La Justicia está en un proceso de degradación constante", opinó.

"El problema más grande que tenemos es que la Justicia tiene funciones manifiestas -aplicar la ley básicamente- y otras latentes, hace cosas que no debería y que la Constitución no quiere ni prevé", dijo Delgado.

Según analizó el fiscal, en los últimos 20 años, cada vez que existió una causa grande hubo una "contracausa". "AMIA me parece el mejor ejemplo y con cuadernos estamos replicando el mismo formato", contó.

Para Delgado, existen en la Argentina problemas "graves" de legitimidad. "Los jueces están sospechados en todos los espacios de la sociedad. Ricos, medios y pobres sospechan y preguntan 'quién es el juez', 'quién lo nombró'", sostuvo. Y continuó: "Me parece que la Argentina está en un proceso de quiebre y requiere el compromiso de toda la política para diseñar una nueva Justicia. Un diálogo franco, porque sino todos esos mágicos derechos con los que nacemos penden de un hilo".

Por último, el fiscal contó que "no la pasa del todo bien" por pensar como piensa y expresarse abiertamente sobre la Justicia. "Me tiran piedrazos. Me ven mal, pero no me importa. Es mi obligación como funcionario público decir la verdad", dijo. Y concluyó: "Pago con durísimos costos personales, pero me parece que es el momento de la franqueza".