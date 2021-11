Federico Pinedo: “El Gobierno está simulando ir a un estante de un supermercado para ver la mayonesa”

El expresidente provisional del Senado Federico Pinedo compartió su mirada sobre la gestión del Gobierno tras la derrota en las Primarias Simultáneas, Abiertas y Obligatorias (PASO) y sostuvo que “a partir de allí decidió simular”.

En diálogo con “Cara y Cruz” con Daniel Santa Cruz por La Once Diez, hizo una insólita metáfora: “El Gobierno está simulando ir a un estante de un supermercado para ver la mayonesa, es de una falta de seriedad extraordinaria. Es un simulacro”.

El dirigente del PRO también criticó las medidas económicas. “La inflación la está generando el propio Gobierno imprimiendo billetes desde el Banco Central de una manera demencial”, por lo que “eso le quita valor a los salarios y jubilaciones”, argumentó. En consecuencia, planteó que “los militantes tendrían que estar pegándole al Banco Central, no al almacenero”.

En otro momento, defendió al expresidente Mauricio Macri en la causa judicial por presunto espionaje a familiares del ARA San Juan: “Le tengo una especial simpatía al presidente Macri y lo he visto tomar decisiones muy difíciles y muy valientes a favor de la Argentina”.

“Estoy convencido de que el procesamiento estaba decidido de antes. No cabe ninguna duda de que este juez lo va a procesar a Macri, aunque no hay ninguna prueba y no haya cometido ningún delito. Es un tema electoral”, manifestó.