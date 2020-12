El Canciller dijo no sentirse aludido por los dichos de Cristina Kirchner Crédito: Cancillería

22 de diciembre de 2020 • 17:37

"No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo para otro. Ningún ministro creo que tenga tiempo". Esa fue la frase que dijo a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada el canciller Felipe Solá, ante la consulta por las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el viernes pasado en La Plata.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo no sentirse aludido ante el planteo de la titular del Senado, que el viernes pasado dijo: "Los que tengan miedo de ser ministro o ministra, que vayan a buscar otro laburo".

En un intercambio con los acreditados en Gobierno de CNN Radio, Radio Ciudad y Cadena 3, Solá analizó el discurso de Cristina Kirchner:

-¿Se sintió aludido por el discurso de la vicepresidenta en La Plata? Porque muchas listas lo ubican a usted dentro de los apuntados.

-No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo para otro. Ningún ministro creo que tenga tiempo. No me sentí aludido, pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la vicepresidenta, la compañera Cristina Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar. Personalmente me animo, y creo que muchos o todos de mis colegas se animan. Porque nos quieren disciplinar, en el sentido de que no nos animemos. ¿Quiénes nos quieren disciplinar? Los ataques de la Justicia, del Lawfare. El lawfare no está destinado solamente a una persona, sino a que los políticos tengan miedo, que no se animen a esos cuatro verbos: firmar, proponer, decidir y autorizar. Después dijo "el que tenga miedo, el que no esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para defender los intereses populares, que se busque otro laburo", y estoy totalmente de acuerdo con ella.

-¿Se siente respaldado entonces por el Presidente y por el resto del gabinete?

-Me siento respaldado por el Presidente, si no fuera así, renunciaría.

-¿Usted concuerda que hay Lawfare?

-Yo pienso que hay una parte de la Justicia que hay Lawfare, no podemos hablar de toda la Justicia porque nos quedaríamos sin Justicia.

-¿Contra Boudou, por ejemplo?

-No doy nombres. La Presidenta tampoco dio nombres, pero estoy de acuerdo con que se busca disciplinarlo a uno. No hay que dejarse disciplinar.

