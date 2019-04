Felipe Solá trató de "emperador" a Roberto Lavagna

Felipe Solá, en LN+ 04:45

El precandidato a presidente Felipe Solá es el representante de Red x Argentina. Invitado al panel de Terapia de noticias , el programa que se emite por LN+ , contó que su objetivo es armar un frente amplio cuyo único límite sea Macri, y lanzó: " Si fuera presidente lo quiero a [Roberto] Lavagna cerca, al lado, porque hay que enfrentar la deuda y los vencimientos. Creo que sería lo mejor para hacerlo como ministerio de Economía o lo que sea".

Para él, el problema de Lavagna es político. "Nunca construyó políticamente. En un país dividido, no podés empezar a acercarte y decir: 'No quiero ir a internas. Quiero ser emperador y que me elijan con el dedo'. Mi límite es Cristina y además me peleo con Massa", dijo, y agregó: "Si cerrás las paredes, no te va a ir bien en política. El candidato ideal es un tipo que se entrega a ese lenguaje y a ese discurso y olvida su naturaleza por un tiempo. No es el caso de las personas que tienen una alta estima de sí mismos como Roberto Lavagna".

Contrario a eso, contó que él formó "un frente para ir a un frente más grande y más amplio cuyo eje es el peronismo, del PJ, y las alas son todas las que pueda abrir". De todos modos, reconoció: "Por supuesto, Cristina tiene más chances que yo".

"He sido opositor al kirchnerismo de 2008 a 2015. Macri me hizo volver aquí, a mi peronismo que nunca abandoné y me hizo tomar una posición. Yo no puse ningún límite salvo Macri", contó Solá. En esta línea sostuvo que "Cristina es muchísimo mejor política que Macri y tiene muchísima más capacidad". Según explicó, entonces, lo más importante para los políticos es su capacidad de cambiar y de interpretar los deseos y necesidades de la sociedad. "El pueblo quiere que lo defiendan y no le importa la mochila que traés".

El precandidato también dijo que "el sector más importante de los empresarios suele expresar una cantidad enorme de prejuicios y por eso se equivoca tanto. Se enamoran de candidatos que nunca llegan".

Al proyectar acerca de cómo debería ser la conducción del país después de las elecciones, el precandidato destacó que "el nuevo gobierno no debe buscar enemigos" y opinó que "todas las medias deben salir de un acuerdo". Para él, "no es cierto que nunca hay un acuerdo pero hay gente que se enamora de su modelo cuando el modelo crece y no se anima a cambiarlo o queda aferrado allí, como Cavallo o, en algunos casos, Cristina, cuando empieza a dar signos de agotamiento económico o político".

Finalmente, al ser consultado por el cepo lanzó: "Quisiera no ponerlo pero no le haría, para nada, asco desde el punto de vista pragmático a lo que fuera necesario".

