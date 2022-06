Fernán Quirós criticó a Javier Milei por estar a favor de la venta de órganos: “Es una equivocación dañina”

La postura del diputado nacional Javier Milei a favor de la venta de órganos, algo que está prohibido por ley en la Argentina, despertó un vendaval de críticas desde distintos espacios políticos, a las que se sumó hoy el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien habló de los conceptos que vertió el liberal como una “equivocación dañina”.

Consultado sobre lo que pensaba al respecto de los dichos del líder de Libertad Avanza, Quirós planteó: “No solamente es una profunda equivocación en términos de los conceptos de donación de órganos en la Argentina y en el mundo, sino que es potencialmente dañina para la confianza que la sociedad tiene sobre todas las entidades y el sistema de salud que gestionan la procuración, la donación y las listas de trasplantes”.

En ese sentido, el funcionario que responde al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que es “mala e incorrecta” la definición que hizo Milei sobre la venta de órganos y agregó en Radio Rivadavia: “No es como funcionan los trasplantes y es potencialmente dañina para nuestra historia”.

La semana pasada, el legislador que pretende llegar a la Casa Rosada en 2023 se amparó en su postura “liberal” y dijo que los trasplantes podrían funcionar como “un mercado más” y que debería ser una decisión de cada persona qué hacer con sus órganos.

“¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, planteó Milei.

Incluso, hizo una polémica apreciación cuando barajó a la pobreza como un supuesto motivo para que una persona decida comercializar sus órganos. “Si no le terminás comprando ese órgano, se termina muriendo de hambre y ni siquiera tiene vida”, entendió y se preguntó: “El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad, la libertad de los demás? ¿Tenemos que tener tanto amor por la intervención al punto tal de no dejarle vivir la vida a la gente como quiere?”.

Respuesta a Alberto Fernández

Por otra parte, Quirós también se refirió a las apreciaciones del presidente Alberto Fernández, quien elogió cómo su gobierno manejó la pandemia -dijo que fue uno de “los mejores del mundo”- amparado en un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que expone que el país tiene menor porcentaje de muertes por encima del promedio habitual con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos. La Argentina queda cerca también de Italia, Reino Unido, España y Alemania.

Quirós es uno de los alfiles más importantes en la gestión de Rodríguez Larreta Prensa GCBA

“Me parece que es un poco forzada la interpretación que [Fernández] hace, porque no es lo que ese estudio documenta o propone”, entendió el ministro de Salud porteño. Entonces, explicó: “La OMS no hizo una categorización valorativa de cómo manejó cada país la pandemia, sino que publicó los porcentajes de exceso de mortalidad de cada país, datos que hay que ver cómo se están documentando y comparando”.

En base a esto último, el funcionario porteño expuso que al haberse tomado información para ese estudio que en realidad fue aportada por cada nación, hay “características técnicas de cómo se recuperan los datos, en base a la seguridad y a la calidad” que hacen “un poco forzado” comparar a todos los países.

Olivos: “El valor de la palabra no se reconstruye con un acuerdo económico”

Mientras, el ministro de Salud capitalino volvió a cuestionar al mandatario por decidir transferir tres millones de pesos al Instituto Malbrán y así cerrar la causa por la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en Olivos, cuando regía la cuarentena estricta que él mismo había impuesto. Esa decisión fue avalada por la Justicia.

“Lo más grave de todo lo que ocurrió en esa fiesta y con esa foto es que se hackeó o se puso en duda el valor de la palabra del presidente de la Nación. Él, después de esa situación, debería haber hecho enormes esfuerzos para revalorizar su palabra, para construir una palabra confiable y creíble de cara a la sociedad. Y no es lo que hemos visto”, expresó Quirós.

Dijo también, bajo esa línea, que Fernández “continuó haciendo declaraciones generales” y que este acuerdo con la Justicia “es un paso más al respecto”.

De esa manera, Quirós planteó: “Sin la palabra de un presidente es muy difícil gobernar. Y el valor de la palabra no se reconstruye con un acuerdo económico, sino con una actividad pública de revalorización de lo que está diciendo día a día”.

Una posible candidatura

En medio de las versiones que lo proponen como un candidato potable para disputar la jefatura porteña el año próximo, el ministro de Salud reconoció que Rodríguez Larreta valoró esa posibilidad, como lo hizo también con otras personas del equipo de la Capital.

“Necesito para eso cierta paz interior, reflexionar sobre el compromiso que estaría tomando y tener claro si es el momento y el camino que le quiero dar a mi vida. Hoy no estoy focalizado en eso, no he tenido tiempo, ni momentos, ni energía para esa decisión tan determinante en mi vida. Estoy plenamente abocado al Ministerio de Salud”, aseveró.