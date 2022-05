Tuvo un gesto solidario en una plaza y recibió una respuesta que lo dejó sin palabras: “No va por ahí la cosa”

Un paseo familiar de domingo en una plaza en la ciudad de Buenos Aires, que en principio parecía soñado, se transformó en una situación incómoda para un hombre. David Herrera quiso ayudar a una mujer que estaba con su hijo, pero recibió una reacción que lo tomó por sorpresa. El protagonista de la historia realizó su descargo en las redes sociales y aportó más detalles de la situación.

“Estoy con mi nena, en una plaza, jugando. Veo a una mamá con su nene, que estaba con la nariz llena de mocos. Observo que ella empieza a buscar en el bolso un papel para limpiarle la nariz...”, introdujo el hombre en su cuenta de TikTok. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, la conversación que tuvo segundos después fue de lo más extraño.

El descargo del protagonista de la historia en TikTok

“Presto atención que no estaba encontrando el papel, y como a mi ya me pasó en otras ocasiones, saqué uno y le pregunté si quería’”, agregó en referencia a la pregunta que le realizó a la mujer. Pero, lo que lo tomó por sorpresa fue la respuesta que recibió después de agarrarlo. “Cuando me devuelve me dice ‘¿linda estrategia para levantar mujeres, no?’. Suspiré hondo y le dije ‘no querida, es empatía. No va por ahí la cosa’”, expresó con total indignación.

Luego de hacer su descargo, Herrera compartió otro clip en el que relató cuál fue su molestia principal y reveló que no es la primera vez que le ocurre algo así. “Lo veo como un gesto. Soy papá separado hace rato y las primeras veces que iba a la plaza con mi nena los domingos me olvidaba de un montón de cosas. Un ejemplo de eso son los pañuelitos”, explicó.

En ese sentido, agregó: “Tenía que sacar el buzo, la remera… Pero hoy, pasado el tiempo, ya salgo cargado porque sé lo que me va a faltar, lo que pide mi nena. Presto atención a todo. Empaticé con esa persona porque sabía lo que le estaba pasando”.

Por último, David reflexionó acerca de la respuesta de la mujer y lamentó que no puede pasear de una manera tranquila sin que otras personas piensen que tiene segundas intenciones.

El hombre reflexionó acerca de este tipo de reacciones

“Me molestó el hecho de meter a todos en la misma bolsa y que me diga ´lo usás como estrategia´. El video lo hice en el momento, pero igual lo volvería a hacer porque no estuvo bien la respuesta. Jamás iría con mi nena a la plaza a levantar mujeres, lo vi como un gesto nada más. Eso en resumen”, concluyó.

Las reacciones de los usuarios en TikTok

El relato de Herrera recibió más de 20 mil reproducciones y miles de Me Gusta con respuestas de todo tipo: experiencias similares, reflexiones y elogios.

“Como sociedad tenemos la cabeza tan quemada que algunas personas no tienen la capacidad de pensar que todavía hay gente buena. Excelente gesto”, opinó un usuario. “Qué tremendo, la gente está muy susceptible. Qué gran gesto el tuyo observando la situación, debes ser muy buen padre y persona”, agregó una mujer.

Algunos de los comentarios que recibió el hombre en TikTok Captura de TikTok

De esta forma, un gesto solidario se convirtió en una situación que no estaba en sus planes. Sin embargo, el hombre dejó en claro que ayudó de una forma desinteresada, sin buscar otro tipo de propósito.