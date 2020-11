El ministro de Salud porteña resaltó la importancia de contar con información científica, y destacó: "Mostrar los datos técnicos a la ciudadanía sería más tranquilizador que cualquier otra maniobra" Crédito: Captura de video

El ministro de Salud porteño Fernán Quirós se diferenció anoche de las declaraciones de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien dijo que, si figuras del ámbito público, como actores o deportistas, se aplicaran la vacuna, ayudaría a generar confianza en la sociedad.

Vizzotti expresó este domingo que le gustaría contar con algunas celebridades durante la campaña de vacunación. "Podría sumar que haya famosos que se vacunen para generar confianza", afirmó. Florencia Peña, Jorge Rial y Diego Brancatelli fueron algunas de las figuras que expresaron públicamente que se vacunarían como voluntarios.

"La transparencia, la profesionalidad y la demostración de la información científicamente válida es el punto más importante, punto que aún no tenemos", resaltó Quirós en el programa Verdad Consecuencia, por TN. Para el funcionario, lo principal es contar con la información de la fase tres de los fabricantes, dado que hasta el momento solo se cuenta con información periodística. Y agregó: "Si pudiéramos ver la información científica de la vacuna de Pfizer y analizar los datos técnicos y mostrárselos a la ciudadanía, sería más tranquilizador que cualquier otra maniobra o medida que se pudiera tomar".

Asimismo, señaló que muchas de las personas que opinan si se darían o no alguna de las vacunas en desarrollo no están dentro del grupo de riesgo, por lo que consideró "sin sentido" el debate. "No son ni mayores de 60 años, ni tienen comorbilidades ni son trabajadores esenciales", indicó.

El ministro de Salud porteño recomendó hablarle a la ciudadanía con información científica. "Hay que ser muy prudentes, no hay que simplificar. Hay que mostrar la información científica y hablarle a la ciudadanía con toda claridad, porque después ella va a saber elegir de manera apropiada", manifestó.

Respecto a las vacunas que están sobre la mesa, Quirós sostuvo que los resultados de Pfizer son muy alentadores, aunque aclaró que se trata de una instancia intermedia y no del análisis completo de la fase tres. Además, indicó que este desarrollo no va a terminar de un día para el otro con la difusión del virus en la sociedad.

En el día que se dio inicio a una nueva etapa en la ciudad, pidió a la población que no se relaje y que siga respetando las medidas de prevención, teniendo en cuenta la segunda ola de Covid-19 que afecta a Europa.

"Si bien es cierto que es una nueva etapa, dada la realidad europea tenemos que seguir cuidándonos y estar atentos al riesgo por delante. Todavía tenemos que estar en foco con esta cuestión", concluyó Quirós.

