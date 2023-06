Fernanda Raverta y Gustavo Pulti se unen en Mar del Plata, decididos a derrotar a Guillermo Montenegro, que sigue sin confirmar si será candidato

escuchar

MAR DEL PLATA.- La primera oportunidad fue hace justo cuatro años. El que sabía bien que solo no podía le propuso competir a la que creía que podía sin ayuda. La respuesta fue un no. Al final, para decepción de ambos, la suma individual de votos en las urnas fue superior a lo logrado por Guillermo Montenegro, desde entonces jefe comunal de General Pueyrredon. Después de aquella lección que parece aprendida este año buscarán derrotar desde un espacio político común al intendente de Pro, que aún no confirmó si buscará la reelección.

Gustavo Pulti, dos veces intendente desde el partido vecinalista Acción Marplatense, del que es uno de los fundadores, y Fernanda Raverta, dirigente de La Cámpora, titular de Anses y referente marplatense de lo que hasta hace un rato nomás fue el Frente de Todos, se pusieron de acuerdo ayer , casi sobre el cierre del límite establecido para registrar alianzas con miras a las próximas PASO.

Crearon lo que desde hace algunas horas se llama Encuentro Marplatense, el paraguas bajo el cual a partir de hoy se comienzan a reunir equipos técnicos de un partido y otro con la prioridad de buscar un acuerdo programático y, antes del próximo 24, definir candidaturas.

Raverta salió segunda en la última elección y Pulti tercero. Ambos se anunciaron como postulantes a la intendencia, pero el lugar que tendrán en las listas se determinará en poco más de una semana.

Raverta, junto a Montenegro y Axel Kicillof, en uno de los pocos eventos que compartieron la camporista y el intendente de Pro Mauro V. Rizzi

“Se debe intentar. Porque no solo es posible: es necesario y urgente”, aseguró quien fue candidata a intendente en 2019 y a pesar de tener en impulso de las victorias nacional y provincial no logró el objetivo por poco menos de 10.000 votos. Una diferencia final de 2,3% a favor del actual intendente, que a menos de diez días del cierre de listas no ha querido confirmar ni negar si irá por su segundo mandato.

La suma aritmética pura de lo logrado por Acción Marplatense y el Frente de Todos hace cuatro años permitiría sospechar que, en caso de conservar ese caudal de votos, podrían tener chances firmes de ganar. Resta saber si la boleta nacional y bonaerense de Unión por la Patria tendrán el empuje del Frente de Todos en 2019.

Pulti hizo campaña con Randazzo en las elecciones de 2021 HER MAURICIO - Vamos con Vos

En el oficialismo local esperan por la definición de Montenegro y mientras tanto se entusiasman con algunos indicadores favorables, siempre y cuando el objetivo por delante sea una reelección y no la salida a la cancha de un candidato nuevo. Saben que Mar del Plata es una plaza en la que el peronismo tiene una historia de derrotas. La mayoría de encuestas valora la actual gestión, en particular durante la pandemia con restricciones más flexibles que en resto del país. Y en las PASO, donde casi todos los jefes comunales deberán afrontar internas, aquí tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich podrían llevar a Montenegro en su boleta.

También apuestan a que en las primarias se verá una real medida de lo que puedan rendir a nivel local otras fuerzas políticas que no tienen voto cautivo. Y confían en que allí, hacia las elecciones generales, podrían captar el voto disperso entre espacios de centro y centro derecha. Por ejemplo, los de quienes a nivel nacional opten por el bien perfilado Javier Milei, que hasta ahora cosecha no más que frustraciones con sus candidatos provinciales.

Pulti recién volvió a hablar hoy, luego de que el sábado confirmó sus aspiraciones de volver a buscar la intendencia. “La posibilidad cierta de consolidar un frente político que amplíe su base social es el único camino para recuperar, a través de un sólido programa de gobierno, todo el tiempo perdido”, dijo desde un mensaje en redes sociales. Y pidió, en estos tiempos que vienen, priorizar un acuerdo programático por sobre las candidaturas.