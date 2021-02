Los legisladores Eduardo Valdés y Jorge Taiana (foto), que se vacunaron en el Ministerio de Salud, fueron bajados del viaje a Méjico por orden del Presidente Crédito: Senado tv

Alberto Fernández definió bajar al diputado Eduardo Valdés y al senador Jorge Taiana de la comitiva que lo acompañará a México este domingo. Ambos legisladores se habían inoculado este jueves en el vacunatorio exclusivo que el saliente ministroGinés González García montó en la cartera sanitaria.

Además, Valdés se hisopó esta mañana en otro edificio público, a pedido del Presidente: la Casa Rosada."Lo hizo para poder viajar", justificaron fuentes oficiales.

Tal como publicó Clarín, Valdés y Taiana estuvieron entre los diez "vacunados VIP" que se inocularon este jueves, en el edificio del Ministerio de Salud, con enfermeros del Hospital Posadas. En ese grupo exclusivo, que accedió a la Sputnik V gracias al contacto político con el ministro, estuvieron el periodista Horacio Verbitsky y otras siete personas allegadas a Ginés González García.

"Alberto estaba furioso", dijo a LA NACION un colaborador estrecho del Presidente. Sin embargo, en el entorno de uno de los legisladores vacunados aseguran que fue el propio Fernández el que les pidió a ambos que se vacunaran e hisoparan antes de viajar con él a México, para cuidar la "burbuja presidencial".

Eduardo Valdés, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández Fuente: Archivo

Valdés relató en declaraciones radiales cómo fue el trámite de su vacunación. "Le pregunté al ministro de Salud si me podía vacunar porque tenía que viajar a México. Primero me mandó al Posadas y luego al ministro de Salud. Me llamó el propio ministro", dijo Valdés y explicó que: nunca pensó que estaba haciendo "algo ilegal" sino que pensó "que estaba cuidando a otros".

Valdés es íntimo amigo del Presidente, a quien visita casi todas las semanas en Olivos. Taiana, en tanto, es más cercano a Cristina Kirchner. Ambos presiden las comisiones de Relaciones Exteriores, en Diputados y en el Senado, respectivamente.

Eduardo Valdés dijo que se vacunó para viajar con el Presidente Fuente: Archivo

En la comitiva también se encuentra el canciller Felipe Solá. Según fuentes cercanas al Presidente, el ministro también se vacunó en los últimos días para poder viajar, pero lo hizo en el Hospital Posadas. Por eso no lo bajaron del viaje.

