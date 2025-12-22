Milei recibe a sus ministros esta noche en la quinta de Olivos y el Gobierno se prepara para cerrar el año

El presidente Javier Milei recibirá esta noche en la quinta de Olivos a los integrantes de su Gabinete, en un encuentro con tono social, de cara al cierre del año, pero que a la vez puede servirle al Gobierno para cerrar filas en torno a los desafíos que vienen, en especial la aprobación del presupuesto 2026 que reclama el Poder Ejecutivo al Congreso.

Según pudo confirmar LA NACION, la reunión de Milei con sus ministros y colaboradores de mayor confianza, como su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, comenzará a las 21 en la residencia presidencial.

La reunión será similar a la del año pasado, cuando compartieron un asado en el quincho de Olivos. La gran diferencia con la postal de 2024 será la ausencia de Guillermo Francos, que fue reemplazado por Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

El encuentro con los ministros en Olivos el año pasado Instagram Adorni

En la agenda de esta semana, de acuerdo a las fuentes consultadas, también está previsto que el Presidente vuelva a pasar la Navidad en la quinta de Olivos junto a su familia.

A su vez, la Casa Rosada entró en modo fin de año, más allá de la fuerte actividad que demandan las sesiones extraordinarias en el Congreso. En el Patio de las Palmeras ya se realizó un spot de Navidad que el Gobierno posteará en las redes oficiales para las Fiestas.

Milei regresó el fin de semana desde Foz de Iguazú, donde participó de la Cumbre del Mercosur organizada por su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantiene una relación tirante. Luego, el domingo, ofreció una entrevista al periodista Luis Majul, en el programa La Cornisa, que se emite por LN+.

El presidente Javier Milei entrevistado por Luis Majul en la Casa Rosada Captura LN+

Como reveló en la entrevista, el Presidente sigue el detalle de las conversaciones en el Congreso por el presupuesto 2026 y las reformas que envió con el objetivo de que se trataran en diciembre. De hecho, anticipó que piensa “reorganizar partidas” en caso de que los parlamentario no sostengan el principio del “déficit cero”.

De momento, el debate por el Presupuesto llevará más tiempo que el que esperaba el Gobierno. Esto es porque la Cámara de Diputados rechazó el Capítulo XI -que incluía la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad-, ahora apostarán a volver a incluirlo en el Senado, pero los legisladores plantean una fuerte resistencia.

El ministro del Interior, Diego Santilli, dijo que esperaba que se volviera a tratar el Presupuesto en la Cámara baja el 29 de diciembre, al filo del cierre de año. En tanto, la reforma laboral obtuvo dictamen de mayoría, pero su tratamiento se pospuso hasta febrero porque los libertarios no contaban todavía con los avales para hacerla avanzar en el Senado antes de que termine 2025.