Fernández descartó que vaya a hablar con el Papa sobre el aborto

Alberto Fernández fue abordado por los medios al llegar a Roma para visitar al Papa Francisco

ROMA. - El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya está en Roma a la espera de su encuentro con el Papa Francisco, que será mañana a partir de las 10.30 en el Palacio Apostólico. Al llegar este miércoles junto a su pareja, Fabiola Yáñez, Fernández desestimó la posibilidad de dialogar con Francisco sobre el punto central de controversia en la relación con la iglesia: la decisión del gobierno de impulsar la legalización del aborto.

"No, no. De eso no", respondió sin dudar al ser consultado por la prensa sobre si se trataría con el Papa el tema del aborto. "Tenemos cosas muy importantes que hablar con el Santo Padre, que son los problemas que tiene la Argentina hoy. Esos no son temas que tengamos que abordar con él", sostuvo el presidente.

De todas formas, la Iglesia Católica sostiene su rechazo a la legalización, y en el Vaticano no descartan que pueda ser parte de la conversación entre ambos mandatarios.

Para ampliar los asuntos que le planteará a Francisco, Fernández planteó que los temas que "preocupan son la pobreza, la marginación, la forma en que la Argentina está padeciendo y muchos argentinos están pasando una situación de mucha crisis. El Santo Padre siempre ha estado preocupado por eso, también lo debe estar ahora".

Sobre el Plan Argentina Contra el Hambre, el presidente sostuvo que ese "es un tema que seguro le preocupa" al Papa Francisco. "Pensar que en la Argentina del siglo XXI hay gente pasando hambre es un tema que nos duele a todos", comentó Fernández, quien también mencionó haberse encontrado hoy para abordar esa problemática con el director ejecutivo del Plan Mundial del Hambre, el estadounidense David Beasly. Esa reunión estaba estipulada como parte del viaje y era el primer evento que tenía en agenda el presidente.

"Siempre digo yo: para poder ocuparnos de todo, primero ocupémonos de los que más están necesitando. Seguro que eso será tema de conversación con el Santo Padre", volvió a insistir Fernández.

La última temática que abordó el primer mandatario en el corto diálogo que tuvo con los medios fue la postulación de María Fernanda Silva como embajadora en el Vaticano, luego de dar de baja la designación de Luis Bellando para tal fin. "Ya mandé el pliego ayer, antes de salir", dijo Fernández sobre la intención de que la diplomática sea quien en ocupe ese cargo.