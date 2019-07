Fernández prometió remedios gratuitos para los jubilados

Alberto Fernández, junto a Tundis, Kicillof, Insaurralde y Solá, en Lomas de Zamora Crédito: Frente de Todos

Se comprometió también a reponerles el poder adquisitivo perdido desde 2015

Frente a más de un centenar de jubilados de 90 centros del sur de la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández hizo ayer en Temperley su primera promesa concreta de la campaña: se comprometió a recomponer la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y a promover una ley para que accedan de manera gratuita a los medicamentos.

"Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y el Estado los va a subsidiar, y no me importa lo que digan", dijo, en un acto organizado por el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. "Es eso lo que hace una Argentina digna, que se ocupa de sus viejos, y quiero hacerlo acá, delante de todos ustedes. ¡Es mentira que no se puede!", elevó el tono.

Unos segundos antes, había prometido una recomposición en los haberes: "Vamos a reponer la pérdida real que han tenido los jubilados en este tiempo, recomiendo el ingreso de los jubilados". En el escenario estaban Insaurralde y el precandidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof. Fernández también invitó a subir a los diputados Felipe Solá y Mirta Tundis.

"Los jubilados van a tener el lugar que merecen. No es posible que no les podamos garantizar dignidad a los que toda la vida trabajaron", arrancó su discurso el precandidato a presidente, después de que hablaron Insaurralde y Kicillof. "Quiero vivir en una sociedad que le rinda a los que trabajaron toda su vida el respeto que se merecen. Lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a ser para los jubilados, pero no para que les den préstamos, sino para que mejoren sus ingresos", dijo.

Antes había hablado Kicillof. "Hemos estado estos años bajo ataque, pero quién se va a olvidar que se jubilaban millones de jubilados que no habían hecho aportes. Este programa no existe más. Qué insensibilidad, qué desalmados y qué poco corazón hay que tener para sacarles plata del bolsillo a los jubilados", sostuvo.

Reconocimiento

No fue la única reivindicación al gobierno de Cristina Kirchner. El precandidato a presidente sostuvo que ella había sido la más "generosa" en el momento de la conformación del frente electoral. También Kicillof la había mencionado con nombre y apellido.

El cambio de estrategia tiene que ver con el territorio donde se desarrolló la actividad. Cristina Kirchner es la dirigente con mejor imagen en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, en contraste con lo que sucede con las localidades del interior de la provincia.

La precandidata a vicepresidenta tiene previsto hacer un acto en la tercera sección electoral antes de las PASO. Esta semana presentará su libro Sinceramente en San Juan, después de haberlo hecho el viernes pasado en Mar del Plata.

La expresidenta también hará una presentación en alguna localidad de la primera sección de la provincia de Buenos Aires, pero todavía no está determinada la fecha de esa actividad.

Acto seguido, el candidato presidencial reforzó el pedido para que lo acompañen en los comicios del 11 de agosto. "No fuimos solo nosotros los que recompusimos el salario de los argentinos, los que generamos trabajo, los que hicimos que la Argentina crezca a un ritmo del 8% anual ni los que bajamos la pobreza del 60 al 25%, lo hicimos entre todos. Ayúdenme porque otra vez lo vamos a hacer entre todos. Y todos tendremos la recompensa de vivir en un país digno", dijo.

Debajo del escenario estaban también cuatro intendentes peronistas que acompañaron a los candidatos y que estarán en la boleta del frente: Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Juan Pablo De Jesús (Partido de la Costa).