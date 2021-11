Fernández reapareció tras el acto en Plaza de Mayo y llamó a “generar encuentros más allá de la diversidad”

Alberto Fernández reapareció en un acto tras el discurso que dio hace una semana en la Plaza de Mayo, desde donde buscó recuperar la centralidad después de la derrota electoral. Desde la Casa Rosada, el Presidente participó de la celebración anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en la que afirmó que la Argentina necesita “inversores que construyan, que abran fuentes de trabajo” y llamó a generar “encuentros más allá de la diversidad” para la reconstrucción del país.

Junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el jefe del Estado destacó a la construcción como “un enorme motorizador de la economía” y defendió la gestión económica de su administración. “Tenemos que sembrar esperanza, vamos por el camino correcto”, dijo el mandatario desde su despacho en la Casa de Gobierno.

El Presidente habló en medio de un clima de disputa interna en el gobierno nacional. Es que tras la presentación en la Plaza de Mayo sus funcionarios más cercanos se mostraron dispuestos por primera vez en meses a discutir públicamente con el kirchnerismo duro.

Un ejemplo de eso sucedió hoy en el cruce que mantuvieron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en los papeles un subalterno, pero que como en otras áreas de Gobierno no reporta a su superior, sino a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“A lo mejor tuvo una actitud que no fue la más indicada, porque no es lo más apropiado esto de pensar en voz alta siendo un funcionario”, fue la frase de Kulfas que expuso el conflicto, aún sin ganador. No fue el único que se le animó a Feletti, que se mueve como un ministro. También Julián Domínguez (Agricultura) buscó marcarle la cancha con las retenciones.

En medio de las pujas internas, el Presidente remarcó que la obra pública será uno de los motores con los que buscará encender la economía el año próximo. En el acto, que se realizó en el histórico edificio de la confitería “El Molino”, ubicado frente al Congreso de la Nación, también señaló que “cuando se construye una vivienda hay muchas otras actividades que se ponen en movimiento, no solo es la convocatoria de trabajadores y trabajadoras de la construcción, sino que son muchas otras actividades que son convocadas para llevar adelante sus objetivos”.

Por su parte Massa, quien anunció que buscará sancionar una nueva ley de alquileres, sostuvo que el oficialismo cree “en el trabajo como motor de movilidad social ascendente, y sin dudas la industria de la construcción es generadora y multiplicadora del empleo” en el país.

En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, aseguró: “Tenemos una gran expectativa por lo que vendrá y la fortaleza de haber superado momentos muy difíciles”, y reafirmó el compromiso de la entidad para “consolidar la recuperación” del sector “priorizando el trabajo y la producción tanto pública como privada” en el país.

También estuvieron presentes el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario General de la Unión Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.