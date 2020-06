La senadora Fernández Sagasti aseguró que la expropiación de Vicentin es algo "práctico y transparente"

"No es ideológico, es práctico y es transparente", dijo en una entrevista radial la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) sobre el proyecto de expropiación de Vicentin. La legisladora también arremetió contra la oposición que rechaza a medida.

"El Estado nacional está rescatando una empresa para que el caos no sea aún mayor, no solo para la economía nacional, que ya sabemos lo que es Vicentin por la liquidación de granos, sino también para los trabajadores y productores que se iban a quedar en Pampa y la vía", sostuvo la Fernández Sagasti en diálogo con AM 990.

La senadora aseguró que no se trata de "una empresa próspera que venía funcionando bien". "Tomaron préstamos millonarios del Estado nacional, recibieron granos y se fugaron todo. Estaban camino a una quiebra para dejar un tendal de acopiadores, productores y proveedores en la calle", agregó.

Al ser consultada por las manifestaciones en las ciudades santafesinas de Reconquista y Avellaneda, Fernández Sagasti excusó: "Muchos productores fueron a ver al presidente por el tema de Vicentin y de hecho un grupo de acopiadores tenían un proyecto de expropiación de la empresa, es una cuestión que se venía viendo". Además, contó que están "atentos" a lo que sucede. "Estamos escuchando todas las voces, pero esta es una decisión pragmática que tiene que ver con sostener una empresa que venía mal hace mucho tiempo. Es una empresa productivamente es muy próspera pero la transformaron en una financiera", indicó.

Vecinos organizaron un banderazo afuera de las instalaciones de Vicentin Crédito: Gentileza

En este sentido, afirmó que a pesar de que muchos tomen esta expropiación como algo ideológico", la legisladora insistió en que "es una herramienta de la Constitución Nacional, que es lo más transparente que puede hacer el Estado porque intervienen todos los organismos de contralor que van a indicar que esa expropiación es transparente".

"Este préstamo fraudulento que está investigando la Justicia casi quiebra nuestro banco. Hubo un vaciamiento intencional de la empresa para que nunca los argentinos, los acreedores ni los trabajadores puedan cobrar un peso", justificó Fernández Sagasti.

En relación al accionar de la oposición, aseguró que "está jugando a una cuestión que tiene que ver más con el antiperonismo que con una medida pragmática que tiene que ver con el contexto". Luego, añadió: "No tiene que suceder más que existan empresarios que se abusan de un Estado bobo. ¿A quién defiende la oposición? ¿A quiénes se abusan del Estado y se fugan millones de pesos de todos los argentinos? Más allá de las vinculaciones partidarias, pero acá estamos defendiendo tratar de sostener a una empresa que es insignia a la Argentina y da mucho trabajo, pero también terminar con una práctica de empresarios que se abusan del Estado en complicidad con funcionarios y se llevan la plata afuera"

Sobre el rol de Cristina Kirchner en la medida, fue contundente: "Subestimar a Alberto Fernández de esta manera es infantil. Es un hombre que toma decisiones a conciencia y sabe qué votos lo pusieron en la Casa Rosada".