Fernando de Andreis descartó una candidatura presidencial de Mauricio Macri y apostó a un “frente común” con La Libertad Avanza

Fernando de Andreis, diputado nacional y secretario general de Pro, descartó la posibilidad de que Mauricio Macri presente una candidatura presidencial en las elecciones de 2027. “Tomó la decisión de no ser”, reveló, al tiempo que evaluó que una postulación de un espacio afín al Gobierno podría ser “funcional” al kirchnerismo.

Como uno de los emisarios de Macri en las reuniones quincenales que mantienen dirigentes de Pro y de La Libertad Avanza (LLA), afirmó que el objetivo para el año próximo es lograr “un frente común en todas las provincias”. Respecto de la ciudad de Buenos Aires, bastión de Pro, De Andreis barajó la fórmula Jorge Macri-Pilar Ramírez y destacó que, ante un eventual acuerdo electoral, el candidato a jefe de gobierno porteño lo debe definir Pro.

“[Macri] tomó la decisión de no ser [candidato a presidente en 2027]”, lamentó De Andreis, hombre de máxima confianza del expresidente, en una entrevista con A24. “Hoy no lo veo, siendo honesto. Lo veo muy cómodo en su rol como presidente del partido”, explicó, aunque –agregó– varios referentes de Pro todavía “desean” que se postule dado que “es lo mejor que le puede pasar a la Argentina”.

Mauricio Macri en un acto de Pro en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Meses atrás, en sintonía con la gira “Próximo Paso” que llevó a Macri a distintas provincias con actos partidarios, un sector de Pro había iniciado una suerte de operativo clamor por una candidatura del exmandatario.

De Andreis también se refirió a Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de Macri que un mes atrás anunció su aspiraciones presidenciales. Aunque advirtió que “está caminando la Argentina como precandidato a presidente por Pro”, reconoció que hay dirigentes del partido que “no necesariamente lo apoyan”.

Sin embargo, recordó que en 2019, año en que Macri fracasó en su intento de reelección, “las terceras candidaturas fueron funcionales al regreso del kirchnerismo”. Y puntualizó: “Si el voto no populista no hace un esfuerzo para encontrar un entendimiento electoral inteligente, corremos el riesgo de ser funcionales al kirchnerismo”.

Tiempo atrás, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, planteó que una candidatura del expresidente dividiría a la derecha y sería funcional al kirchnerismo. Macri salió al cruce: “Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo”, ironizó el líder de Pro.

Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de Cambiemos Santiago Filipuzzi

El secretario general de Pro insistió en la importancia de “poner el foco en las coincidencias” con el Gobierno en esta etapa que se abrió con la mesa de trabajo entre ambos espacios. No obstante, admitió que tienen “una profunda diferencia” con los insultos que propina el presidente Javier Milei contra la oposición y el periodismo, y también reparos respecto de “la importancia de la microgestión”.

“Una de las razones por las que estamos haciendo este intento [de diálogo] es construir un ámbito donde nosotros podamos plantear nuestras diferencias”, señaló De Andreis.

La segunda mesa de diálogo entre LLA y Pro Presidencia

Alianza en la Ciudad

De cara a 2027, dijo que el objetivo de Pro es lograr un frente común con LLA en los 24 distritos, entre ellos la ciudad de Buenos Aires. Allí consideró viable una fórmula que incluya referentes de ambos partidos: el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura de la Ciudad.

En el último tiempo, Jorge Macri se ha mostrado abierto a la posibilidad de sellar un acuerdo con LLA. Pero los libertarios, comandados por Ramírez en el distrito, optan por la cautela y el fortalecimiento territorial. Recientemente, Ramírez puso en duda las negociaciones entre ambos espacios: “¿Para qué un acuerdo? Hay cosas en las que nosotros queremos ir a fondo y el jefe de gobierno todavía no se ha pronunciado”.

En caso de lograr una alianza, De Andreis anticipó que “el candidato es el que defina Pro”. ¿Apuesta por Jorge Macri, quien ya anunció que buscará la reelección? “Hoy es jefe de gobierno, está en todo su derecho. Nosotros, en las conversaciones que estamos teniendo [con el Gobierno], no hablamos de ningún nombre propio”, deslizó.

Jorge y Mauricio Macri en la Fundación Pensar

Como informó LA NACION, el vínculo entre los primos Mauricio y Jorge Macri atraviesa una etapa de tensión. Al expresidente le molestó que el jefe de gobierno confirmara su aspiración de renovar su mandato, y aún no definió si lo apoyará en su plan reeleccionista.

De Andreis dedicó un párrafo aparte a Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de gobierno porteño hoy alejado del partido de Macri. “Sus declaraciones y sus acciones, el haber competido contra Pro el año pasado [en las elecciones locales], joden. A mí me gustaría [que vuelva]. Pero con sus declaraciones no ayuda”, indicó.

El año pasado, Larreta se distanció profundamente de Pro y compitió en los comicios porteños, en los que superó el 8% y entró, junto a Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario, a la Legislatura porteña. Desde aquel entonces, cuestiona permanentemente la gestión de Jorge Macri y su cercanía con LLA. Con la mira en 2027, asegura que competirá por la Jefatura de Gobierno porteño.