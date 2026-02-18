Fernando Espinoza fue sobreseído en la causa por abuso sexual

Fernando Espinoza, quien fue denunciado y procesado por abuso sexual producto de una denuncia de su exsecretaria privada Melody Jacqueline Rakauskas, fue sobreseído este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 de la Capital Federal.

En el fallo judicial al que accedió LA NACION, la jueza Inés Cantisani declaró la “falta de acción” y sobreseyó al intendente de La Matanza de los delitos de “abuso sexual en concurso real con desobediencia”. Además, separó a Rakauskas de su rol de querellante en la causa.

En octubre pasado, la Corte Suprema de la Nación había dejado firme el procesamiento de Espinoza y la causa se encaminaba hacia un juicio oral.

Rakauskas aseguró ser víctima de abuso sexual por parte del intendente en el marco de su vínculo laboral. La mujer había relatado que mantuvo tres reuniones laborales con Espinoza en su departamento, y que él intentó abusar de ella en uno de esos encuentros, en mayo de 2021.

