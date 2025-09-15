Fernando Iglesias afirmó que el Gobierno cometió un “sinfín de errores”, pero reconoció que tuvo “dos éxitos enormes”

El diputado nacional Fernando Iglesias visitó los estudios de LN+ para analizar la gestión de Javier Milei y los alcances de su reciente derrota electoral en territorio bonaerense. “El Gobierno cometió un sinfín de errores, uno de ellos fue declarar la guerra del fin del mundo en un territorio hostil y dominado por el peronismo, como es la provincia de Buenos Aires", aseguró.

Fernando Iglesias en LN+

En contrapartida, analizó los “dos éxitos enormes” que llevaron a que el Gobierno “se agrande”. “Se salió de la inflación y del cepo”, especificó. Y en términos políticos destacó la elección de la Ciudad “cuyos números no se esperaban”.

Según el diputado, “hay una subestimación por parte del periodismo, los intelectuales y los argentinos en general, de las dificultades que enfrenta un gobierno no peronista. Le pasó a De la Rúa y a Macri. Y le está pasando a Milei”.

Noticia en desarrollo