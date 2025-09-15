Fernando Iglesias afirmó que el Gobierno cometió un “sinfín de errores”, pero reconoció que tuvo “dos éxitos enormes”

El diputado nacional analizó en LN+ los pro y los contra de la gestión de Javier Milei, en la previa de la cadena nacional; “la provincia de Buenos Aires es el núcleo del problema del país”, sentenció
- 2 minutos de lectura'
El diputado nacional Fernando Iglesias visitó los estudios de LN+ para analizar la gestión de Javier Milei y los alcances de su reciente derrota electoral en territorio bonaerense. “El Gobierno cometió un sinfín de errores, uno de ellos fue declarar la guerra del fin del mundo en un territorio hostil y dominado por el peronismo, como es la provincia de Buenos Aires", aseguró.
En contrapartida, analizó los “dos éxitos enormes” que llevaron a que el Gobierno “se agrande”. “Se salió de la inflación y del cepo”, especificó. Y en términos políticos destacó la elección de la Ciudad “cuyos números no se esperaban”.
Según el diputado, “hay una subestimación por parte del periodismo, los intelectuales y los argentinos en general, de las dificultades que enfrenta un gobierno no peronista. Le pasó a De la Rúa y a Macri. Y le está pasando a Milei”.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Javier Milei
- 1
Francos dijo que fue “un error” nacionalizar las elecciones en la Provincia e insistió con la convocatoria a Macri
- 2
Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas
- 3
Por la cadena nacional, Milei presentará el Presupuesto 2026, en un clima de tensión con gobernadores y dudas por la economía
- 4
El Gobierno oficializó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior y reorganizó la estructura de su gabinete