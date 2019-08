Fernando Iglesias en LN+ 20:15

El diputado de Cambiemos Fernando Iglesias criticó hoy las palabras del candidato presidencial Roberto Lavagna, quien se manifestó contra "la extrema polarización" que construyeron los últimos dos gobiernos.

Además, dijo que se mide al presidente Mauricio Macri "con la vara de Suiza" y a la expresidenta Cristina Kirchner "con la vara de Uganda", cuando se los describe a ambos por igual como "soberbios".

"Llamar extremista a Cambiemos es injusto", dijo Iglesias en conversación con La Repregunta, el programa de LN+ conducido por Luciana Vázquez. "Nosotros siempre apostamos por respetar a los adversarios y a las instituciones", agregó.

Según Iglesias, las palabras de Lavagna tiene que ser leídas como frases de campaña. "Quiere presentarse como el centro y para eso dice que todo el resto es extremista", dijo Iglesias. "Está bien hacerse cargo de lo que pasa, pero le recuerdo que el récord de pobreza del país lo tuvo el Gobierno en el que él estaba", agregó.

Por otro lado, manifestó que lo asombra "que califiquen al Presidente de soberbio", en referencia a la conferencia de prensa que el mandatario brindó el lunes, tras la derrota en las PASO, en donde criticó a los argentinos que eligieron al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"En la práctica, el Gobierno tiene el gasto social más alto de la historia. En la práctica, Macri demostró sensibilidad con ese tema y pidió disculpas por sus errores. Cristina desde el Senado dijo a los gritos: 'No me arrepiento de nada'. Su gobierno dejó los 52 muertos de Once, los 80 muertos de las inundaciones de La Plata, los saqueos en Córdoba y un país devastado. Comparar y hablar de soberbia en los dos casos es medir a Macri con la vara de Suiza y a Cristina con la de Uganda", dijo Iglesias.

A su vez, Iglesias dijo que Cambiemos "no hizo una mala elección" en las PASO. "Sacamos el 32% y antes habíamos sacado el 28%. Lo que pasó fue que Alberto Fernández incorporó los votos de Massa", dijo.

"Va a ser muy duro, pero la vamos a pelear. No se juega una elección sino que se juega la República, el país de los próximos 30 años", agregó.