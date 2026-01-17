Córdoba: expectativa por la participación de Javier Milei en el festival de Jesús María

JESÚS MARÍA, Córdoba.- El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María en su 60° edición se convertirá en el “bautismo” para el presidente Javier Milei en fiestas populares de tradición gaucha y folklore. Se espera que el mandatario llegue al evento alrededor de las 00, donde será homenajeado en el escenario principal. Afuera del estadio lo espera un grupo de entre 20 y 30 militantes libertarios con sus características camisetas violetas.

En la grilla de la noche ya pasaron Las Voces de Orán, Canto 4 y Cabales, y Los Alonsitos, mientras se espera al Chaqueño Palavecino y a “El loco” Amato. Las entradas se agotaron hace más de una semana, convirtiéndose -como sucede todas las ediciones- en la noche más convocante del festival.

El avión presidencial se traslada al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella y, desde allí, la comitiva viajará en helicóptero hasta esta ciudad. Esta vez no fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, quien está de vacaciones.

Festival de Jesús María en Córdoba, previa de la visita del presidente Javier Milei Sebastián Salguero

A las 20.56 los conductores anunciaron que en esta noche estaría el Presidente. Afirmaron que era un “orgullo” recibirlo en una fiesta “de las tradiciones”. Cuatro minutos después comenzó oficialmente la jornada. Ya a esa hora los alrededores y el interior del anfiteatro José Hernández, estaban repletos de gente.

Poco más de 15 minutos después, hizo su entrada a caballo por la pista a caballo y detrás de jinetes con una bandera “el cantor del pueblo”, el Chaqueño Palavecino. Desde el escenario lo acompañaron con versos de homenaje. Después de dar la vuelta al campo de la doma, el cantante saludó y dio paso a una copla cantada por Lucio, el padre de Jorge Rojas. El público aplaudió y coreó de pie. “Ya volvemos y vamos a cantar hasta que nos dejen”, prometió ya que siempre actúa hasta la madrugada.

Milei no es recibido por el gobernador Martín Llaryora, quien está de vacaciones Sebastián Salguero

En cuanto a la visita presidencial, Milei se convertirá en el tercer presidente en estar en el tradicional festival, que este año cumple 60 ediciones. Los anteriores fueron Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017, ambos también atravesaban -como hoy el libertario- un momento de alta popularidad. Kirchner subió al escenario, mientras que Macri caminó entre la gente y estuvo en la zona de los payadores.

Vienen con el Presidente, el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En Jesús María los recibieron los referentes de La Libertad Avanza (LLA) locales, encabezados por el diputado Gabriel Bornoroni. El senador Luis Juez no está en Córdoba.

El Presidente y sus acompañantes dejan Córdoba después del festival, ya que este sábado el jefe de Estado viajará a Asunción del Paraguay para la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

l Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María en su 60° edición se convertirá en el “bautismo” para el presidente Milei Sebastián Salguero

Manifestación gremial

Manifestaciones gremiales en el ingreso a Jesús María provocaron demoras en el tránsito desde temprano este viernes. El eje fue el rechazo a la reforma laboral. Hubo columnas de organizaciones sindicales y de movimientos sociales apostadas a la vera de la Ruta 9.

La Gendarmería y la Policía de Córdoba están a cargo de la seguridad y el intento de organización del tránsito, que es intenso en días de alta convocatoria del festival. No obstante, alrededor de las 19 las manifestaciones cesaron y el tránsito pudo circular sin mayores inconvenientes.

Después de varias polémicas sostenidas en 2024 por el Presidente con artistas y gobernadores por el aporte al financiamiento de estas fiestas populares que muchas provincias hacen (en esta edición de Jesús María la Provincia de Córdoba colabora con $500 millones), el jueves el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que Milei “jamás ha cuestionado los festivales en sí mismos” sino el “descontrol del dinero público” destinado a la organización de este tipo de eventos.

El festival de Jesús María tiene un fin solidario; distribuye sus ganancias entre escuelas de la zona. Por la doma no está exento de polémicas. Por ejemplo, la muerte de un caballo en 2019 generó la movilización de asociaciones contra el maltrato animal, mientras que en 2010 y 2020, fallecieron jinetes participantes.