Ficha limpia: el momento en el que Silvia Lospennato se entera en vivo por TV el resultado de la votación

El momento de la votación en el Senado del proyecto de ficha limpia mantuvo en vilo a la política y a la sociedad el miércoles por la noche. En televisión, los canales de noticias convocaron a diferentes promotores de la medida y algunos de ellos se enteraron en vivo del resultado. Una de ellas fue la diputada nacional de Pro Silvia Lospennato, que desde hace varios años, insiste para que el Congreso apruebe con fuerza de ley ficha limpia. En las redes sociales se viralizó su reacción.

El momento de la verdad llegó alrededor de las 22, cuando terminaron sus exposiciones los presidentes de bloques. La votación fue presentada por la titular de la cámara alta, Victoria Villarruel, y en menos de un minuto se supo el resultado: 36 a favor, 35 en contra, 0 abstenciones. Un número bueno, parejo, pero que no alcanzaba para validar la ley. El número necesario era 37, mayoría absoluta.

Silvia Lospennato durante una sesión en la Cámara de Diputados Santiago Oroz

Entrevistada en la pantalla de Todo Noticias, Lospennato fue testigo en vivo de la decisión de los senadores. Su rostro, aunque intentó contenerse, no pudo ocultar la decepción. Previamente se la vio sonriente con los invitados de la mesa, pero tras la confirmación de la votación, frunció el seño, hizo un gesto con la cabeza y no escondió su enojo que se tradujo en fuertes críticas hacia Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

Cuando le preguntaron por sus primeras impresiones, la candidata a legisladora porteña indicó: “La sociedad argentina nuevamente va a estar absolutamente defraudada de la política argentina. La política argentina no se quiere auto depurar y sigue privilegiando la corrupción. Acá hay un pacto de impunidad; esto le permite a Cristina Kirchner y a todos los corruptos condenados que pasaron por todos los programas ser candidatos. Les aseguraran un escenario que querían”.

Silvia Lospennato durante el debate en el Canal de la Ciudad

Tras ello, planteó sospechas sobre un aparente acuerdo entre el kirchnerismo y el oficialismo tras identificarse que quienes no votaron a favor fueron dos senadores de Misiones que en el pasado habían resaltado la importancia de aprobar ficha limpia y que habían apoyado al Gobierno.

“Los ciudadanos no somos ingenuos, no comemos vidrio, y el que esté detrás de esta decisión que hoy defrauda a una gran mayoría de los argentinos va a sufrir las consecuencias”, dijo y añadió: “Qué lástima que estos senadores representen a la provincia que más Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) recibió del Gobierno. Traicionar al gobierno que más ATN te dio debe ser jorobado. Supongo que ahora tendrán alguna penalización y no recibirán más. Fue la más beneficiada y la que traicionó”.

“Tristeza”

Porque Lospennato se estaba riendo y se enteró en vivo que rechazaron Ficha Limpia



pic.twitter.com/ksK8RYcAmq — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) May 8, 2025

Más tarde, a través de su cuenta oficial de X, volvió a lamentarse por la votación del Senado: “Han defraudado a la Argentina. Pero no vamos a parar hasta saber qué pasó. No vamos a parar hasta que los corruptos no ganen más en la Argentina. Los que quieren impunidad. Los que miran al costado. No nos van a frenar. Sépanlo”.