Ficha limpia: Macri dijo que Milei está “destruyendo el valor de la palabra presidencial”

Mauricio Macri volvió a criticar a Javier Milei por lo que pasó en la sesión por ficha limpia. Acompañado por la candidata de Pro en la Ciudad, Silvia Lospennato, el expresidente consideró que el libertario está “destruyendo el valor de la palabra presidencial” por sus dichos posteriores a la sesión, en los que arremetió contra los dirigentes amarillos, a la vez que cuestionó a su entorno -la secretaria general, Karina Milei, y al estratega Santiago Caputo- por supuestamente “no cuidar” al mandatario. Además, apuntó a Milei por sus ataques al periodismo.

Convencido de que el Presidente debería haber girado sus cañones contra el exgobernador de Misiones Carlos Rovira y contra los dos senadores de esa provincia que a último momento cambiaron de postura y votaron contra ficha limpia -Carlos Arce y Sonia Rojas Decut-, sin embargo dejó una ventana abierta para un acuerdo entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) a futuro. Pese a las fricciones que se recrudecieron en estas últimas horas, Macri no descartó converger pero puso condiciones: dijo que espera que Milei “rebobine” para así poder “empezar todo de vuelta”.

Entre dardos a la cúpula libertaria, el expresidente indicó que un posible pacto para, sobre todo, enfrentar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires debería comenzar a charlarse recién después de los comicios del 18 de mayo en la Capital, territorio que gobierna su primo, Jorge Macri, y donde ambas fuerzan van por separado.

Los primos Macri encabezan la campaña porteña amarilla junto a Lospennato y Vidal Prensa Pro

“Yo diría que hoy estamos en la elección de la Ciudad, esperaremos al 18 y nos trataremos de sentar a ver si en un tono de respeto... El nivel de agravios hacia Pro y hacia Silvia [Lospennato] es inaceptable. En todo caso, si los traicionaron los misioneros, los agravios tendrían que haber sido para Rovira y los misioneros, los insultos deberían haber sido para aquel lado”, enfatizó Macri en Radio Mitre, a la vez que deslizó que Milei tendría que haber planteado que nadie en nombre suyo llamó a Rovira, después de que LA NACION adelantara que el líder de la política provincial les dijo a los suyos que le llegó un pedido del Presidente para que se cayera ficha limpia.

Todas estas expresiones de Macri fueron también luego de que se frustrara el proyecto y Milei cargara contra los dirigentes amarillos por supuestamente querer avanzar con la sesión pese a que las condiciones no estaban dadas. Incluso, el Presidente dijo que Lospennato era una “mentirosa” por apuntar a los libertarios y descartó que su gobierno haya girado la mayor cantidad de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) a Misiones, como había indicado la candidata porteña.

Rovira participó de una reunión con dirigentes de su riñón y dijo que le llegó un pedido de Milei para que se cayera ficha limpia

“Me preocupa que nadie cuide al Presidente. Él no tiene acceso a toda esa información, por el modo de manejarse no está en el día a día de la gestión y del partido, y no le informan correctamente. Me entero por Silvia que dijo que no le dieron ATN a Misiones... Como él ni sabe a quién le dan ATN va y lo repite, porque alguien le dice que tiene que decir eso, cuando está en el informe del jefe de Gabinete que fue así [como dijo Lospennato]”, enfatizó Macri y ahí marcó: “Hay gente que no lo cuida. Está destruyendo el valor de la palabra presidencial. En una semana han destruido el valor de la palabra presidencial de una forma gravísima”.

Siempre en ese sentido, el jefe de Pro dijo que “alguien le escribió los errores” a Milei, para que reproduzca esas cosas. “A él no lo cuidan porque no puede haber dicho la cantidad de falsedades que dijo como argumento de todo este proceso”, sostuvo. “Uno tiene un montón de gente que prepara informes y uno elige, descontando que tu equipo te saca datos verdaderos”, comentó, con base en su trayectoria frente a la Casa Rosada, y volvió a llamar “triángulo de plomo” al “triángulo de hierro” de Milei, conformado por su hermana y el asesor Caputo.

“Armaron un partido político con reconvertidos kirchneristas en casi todos los lugares del país", dijo Macri, contra Karina Milei y Santiago Caputo, quien en las últimas horas a través de la cuenta que se le atribuye (@MileiEmperador) denostó a Macri por supuestamente “operar” en contra de ficha limpia y así lograr una “victimización” de Lospennato, para que quede mejor posicionada en la pelea porteña.

Otra vez, Macri reiteró sus quejas porque los libertarios los enfrentaron en su terruño, la Ciudad, y se quejó cuando le plantearon que Karina lo quiere jubilar. “Tengo edad de jubilado, pero bueno, lo lamento”, comentó, irónico.

Asimismo, criticó los reiterados ataques de Milei a la prensa. “No pierdas energía ahí, Javier”, le recomendó y habló de una “obsesión” del Presidente con los periodistas. “Con eso está escalando a niveles que no es posible, está escalando a un nivel que no es bueno”, consideró, en relación con las denuncias penales que ingresó a Comodoro Py el Presidente contra Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa.

Lo que debería hacer Milei, según Macri

No obstante, y pese a las disconformidades, las fricciones y las acusaciones cruzadas, Macri no le cerró la puerta del todo a un acuerdo electoral para la provincia de Buenos Aires. “Todavía quiero seguir creyendo que el Presidente es una persona de bien, lo importante es que pueda arreglar esto que ha hecho. Lo que cabría es que llame a Lospennato, le diga ‘te pido disculpas por haberte llamado mentirosa’... Queda claro que algo pasó en el acuerdo con los misioneros. Que explique y asuma su responsabilidad”, sostuvo el jefe amarillo sobre Milei e insistió: “Ser presidente es muy difícil y lo más importante es cuidar la palabra presidencial. Él, llamando mentirosa a Silvia, destruye la palabra presidencial. Tienen que admitir que la ley de ficha limpia era de ellos, que tenían que garantizar los votos, que [el jefe de bloque libertario, Ezequiel] Atauche dijo ‘no entiendo qué pasó, los votos estaban’. Él tiene que ir y explicar a la ciudadanía, y espero que tenga una explicación sólida y que la ciudadanía le crea”.

Seguro de que el próximo domingo, cuando se conozcan los resultados de la elección porteña, cada partido sabrá dónde está parado en términos electorales, Macri marcó como una condición para retomar la senda del acuerdo: “Sería muy importante que Javier, de corazón se lo digo, que reflexione que le han dado muy mala información, que las cosas que dijo no son las exactas, porque sabe que Silvia no es una mentirosa. Sería bueno rebobinar, empezar de vuelta, terminar esta competencia en la Ciudad que nosotros no quisimos y que decidió Karina Milei, un enorme error, porque había lugar para trabajar juntos acá y en todo el país, quieren decir que es culpa de Jorge Macri y en siete lugares no hubo intentos de frente“.