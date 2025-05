Lospennato contó que pensó en dejar la política por el no a ficha limpia y acusó a Milei de mentir

La candidata de Pro en la Ciudad, Silvia Lospennato, una de las ideólogas del proyecto de ficha limpia que quedó frustrado esta semana, admitió que después de la sesión en la que la iniciativa fue dada de baja de manera sorpresiva por el Senado pensó en dejar la política.

La actual diputada nacional estaba en vivo en TN cuando, de un momento a otro, los senadores de Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decut cambiaron su voto y fueron contra ficha limpia, por lo que el recuento de afirmativos llegó solo a 36, cuando mínimamente se necesitaban 37 votos para que el proyecto que venía con aval de Diputados se transformara en ley. En ese momento, no pudo evitar mostrar el impacto que le causó.

A tres días de ese episodio, la candidata amarilla, que estaba acompañada por su jefe político, Mauricio Macri, dijo este sábado que se siente “defraudada” por el presidente Javier Milei y lo acusó de mentir tres veces, que enumeró así: cuando dijo que Pro no buscó implementar ficha limpia en el momento en que gobernaba el país; cuando negó que Misiones haya sido la provincia más beneficiada con los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN); y cuando aseguró que no estaban los 38 votos en el Senado.

Fue en ese marco que indicó: “Me provocó una decepción tan grande, por esa sensación de frustración que le pasó a las millones de personas que esperábamos, que mirábamos la pantalla y creíamos que los senadores iban a votar la ley y los corruptos iban a quedar afuera". Tras ello agregó: “Un grupo de personas, mínimo, decide la impunidad, sostener la corrupción y eso me generó una decepción muy grande y me dije: ‘Todo el trabajo no sirve para nada’”.

En diálogo con Radio Mitre, Lospennato admitió que consideró dejar la política. “En el primer momento pensé ‘qué sentido tiene hacer política si no vamos a cambiar nada, si los poderosos se garantizan impunidad, si no hay consecuencias, te podés robar un país, estar un montón de años libre’”, expresó la diputada.

También reveló que luego se echó hacia atrás con ese pensamiento. “Con el primero que hablé fue con Mauricio Macri, que me llamó. Yo estaba muy triste. Hablamos un rato y le dije que me iba a acostar. Había perdido la esperanza, me sentía burlada, porque creíamos que la ley salía y de repente dos senadores votaron en contra y le garantizaron la impunidad a Cristina Kirchner, al kirchnerismo, y a los corruptos del futuro”, aseveró así contra los legisladores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, que responden al exgobernador de Misiones Carlos Rovira.

“Esa noche recibí un montón de mensajes. Me dijeron que hay que seguir intentando. No podemos seguir siendo una sociedad que tolere [la corrupción]. Hay que volver a juntar fuerzas, hay un montón de ciudadanos y cada uno tiene que hacer su partecita, y algún día vamos a tener más fuerza que los impunes”, sostuvo Lospennato.

En línea con la conferencia de prensa que brindó el jueves tras la caída del proyecto en el Congreso, la candidata aseguró que se siente “totalmente defraudada por el presidente Javier Milei”. En ese contexto, luego de contar que el oficialismo había mandado a Diputados su propia versión de ficha limpia, Lospennato sumó: “Me dije: ‘Hice bien en confiar en Milei’, todo el mundo me decía que no confiara, que no era cierto. Se aprobó en Diputados, que fue una alegría enorme y en el Senado había que cuidar los votos. Los dos que se dieron vuelta son aliados del Gobierno, votaron todo con el oficialismo, ¿qué pasó que no se enteró que lo iban a traicionar?“.

Fue así que cuestionó los dichos de Milei en el canal de streaming Carajo, cuando aseguró que “los votos no estaban”, aunque luego el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo contradijo al expresar que sí estaban los escaños suficientes para aprobar la ley. “La verdad va a salir a la luz. En los medios más importantes de la Argentina contaron la reunión donde Rovira dice que mandó a sus senadores a cambiar el voto por pedido del Presidente”, aseveró.

“Tres veces seguidas miente y la idea de que no estaban los votos es la mentira más grande de todas, desmentida por Francos. Si los de Misiones no se daban vuelta, los votos estaban. Es este intento de justificar permanentemente en vez de asumir la responsabilidad de que por impericia se haya caído la ley. Tienen que asumir la responsabilidad y dejar de patear la pelota y mentir”, indicó Lospennato, quien también aseguró que ella gestionó numerosos intentos para que ficha limpia se apruebe tanto a nivel nacional como en la Ciudad, en medio de la acusación de Milei.

