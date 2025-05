Ficha limpia: Silvia Lospennato y otros promotores del proyecto no lograron entrar a presenciar el debate en el Senado

Frente a la imposibilidad de frenar la discusión -y muy probable aprobación- del proyecto de ley de ficha limpia en el Senado, el oficialismo dio un giro. Abandonó la ambigüedad e intentó, incluso a través de Javier Milei, capitalizar y hacer propio la norma que busca inhabilitar candidaturas de personas con condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia, como sucede con Cristina Kirchner, la titular del PJ.

Pero los libertarios no sólo redoblaron la apuesta con su relato. También lo materializaron en la organización del recinto. Decidieron dejar fuera del hemiciclo a los invitados, quienes podrán ocupar únicamente el Salón Azul. Fue lo que se acordó en labor parlamentaria, con representantes de todos los bloques. “Resguardamos el recinto para evitar abucheos que alteren el debate”, señaló una de las autoridades de la Cámara.

Con esta decisión dejaron afuera del recinto a la diputada nacional Silvia Lospennato (Pro), una de impulsoras del proyecto, quien hoy se enfrenta a los libertarios en la Ciudad como candidata a legisladora en las elecciones locales. “Mandé una nota para poder presenciar la votación, pero decidieron no autorizar a nadie”, dijo la diputada a LA NACION. Y sumó: “Lo que más me duele es que no hayan autorizado ni siquiera al movimiento ciudadano”. Anticipó, no obstante, que pasará por el Salón Azul en algún momento de la tarde, mientras transcurra el debate de los senadores.

Me sumo a la vigilia del Movimiento Ciudadano Ficha Limpia. Senadores, no hay más tiempo que perder ni vueltas que darle al asunto. Los corruptos afuera del Congreso. #VigiliaPorFichaLimpia @gastonmarra @fichalimpia pic.twitter.com/l1Yz1gChAT — Silvia Lospennato (@slospennato) May 6, 2025

Tampoco habilitaron el ingreso a los palcos del recinto a Gastón Marra y la periodista Fanny Mandelbaum, quienes formaron parte del movimiento social para promover la reforma electoral y trabajaron para motorizar su discusión en el Congreso.

“No había lugar para todos”, abundaron cerca de la vicepresidenta. Y aclaró, ante la disponibilidad de lugares en los palcos del segundo piso del recinto: “Arriba nadie quiere ir, lo definimos así para que nadie se ofenda”. “Los únicos que pudieron entrar son los periodistas acreditados”, concluyeron.

En la cuenta regresiva hacia las urnas porteñas, los libertarios prefieren esquivar la foto de una posible sanción de ficha limpia con Lospennato en primer plano: la candidata de Macri convirtió el proyecto en bandera de campaña.

El giro libertario

La posición del oficialismo fue pendulante. En Diputados, antes de apoyarlo cuando no le quedó otra opción, bloqueó dos veces el tratamiento de la “ficha limpia”, al ausentar deliberadamente a parte de su tropa. En la Cámara alta, manifestó interés en tratarla, pero en los hechos embarró la cancha: Ezequiel Atauche -el jefe del bloque libertario- lo juntó con un proyecto para discutir las dietas de los senadores y le entregó un argumento al kirchnerismo para cuestionar los acuerdos pactados.

Esto responde a una combinación de cálculo político, negociación táctica y estrategia electoral. Por un lado, el oficialismo la quiso retener como moneda de cambio frente al kirchnerismo, en particular para contener el avance de la comisión investigadora por el caso $LIBRA. Por otro, la ley tiene implicancias directas en la disputa porteña entre Lospennato, impulsora del proyecto, y Manuel Adorni, candidato libertario. Además, aprobarla podría inhabilitar a Cristina Kirchner en la contienda nacional y complicar la estrategia libertaria de polarizar con ella, a quien necesitan como antagonista para sostener su relato y opacar a Mauricio Macri.

Pero desde esta mañana, con el tablero ya dispuesto, el oficialismo decidió jugar a fondo: hizo suyo el proyecto, cuya sanción utilizará como bandera de campaña. “Después de estar cajoneada desde 2016, Ficha Limpia hoy tiene, por primera vez, la voluntad política real para hacerse ley y es gracias al impulso del presidente @JMilei. Vamos hacia una Argentina más justa, terminaremos con los privilegios de la casta política”, escribió Atauche en X.