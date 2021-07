Florencio Randazzo, sobre Fernández y Cafiero: “Los que cambiaron fueron ellos, no yo”

Florencio Randazzo, exministro de Transporte del gobierno de Cristina Kirchner y futuro candidato a diputado nacional por un nuevo espacio político, estuvo en el pase entre Paulino Rodríguez y Jonatan Viale. Allí, se despegó de su pasado en el kirchnerismo y habló sobre el presidente Alberto Fernández y Santiago Cafiero, con quienes estuvo en el mismo proyecto político en 2017. “Los que cambiaron fueron ellos, no yo”, aseguró.

En otro momento de la charla, el exfuncionario fue consultado sobre quién gobierna actualmente la Argentina, y sólo respondió con un largo silencio.

Randazzo, sobre Fernández y Cafiero: "Ellos cambiaron, yo no"

Randazzo estuvo como invitado al pase entre los programas El Noticiero de LN+ y +Realidad y allí aseguró que será candidato a diputado nacional en las próximas elecciones legislativas por una nueva fuerza.

“Voy a ser candidato. Estamos conformando un frente que básicamente tiene como objetivo resolver los problemas que tiene la Argentina. Somos un espacio más amplio que el peronismo. Va a haber dirigentes de la sociedad civil”, señaló el exfuncionario kirchnerista, que agregó que lo iban a acompañar personas del radicalismo, el socialismo y fuerzas vecinales.

Cuando Jonatan Viale le preguntó si él no sería el nuevo Sergio Massa, que cuestionó al kirchnerismo y luego se alió a esa fuerza, Randazzo respondió: “No existe el amor, existen las pruebas de amor. Yo he sido una persona que ha honrado la palabra; uno de los valores que debe tener un dirigente es el prestigio”.

A continuación, para reforzar su respuesta, el exministro de Transporte y del Interior enumeró todas las veces que le había dicho no a las intenciones que tenía el kirchnerismo para él, como en 2015, cuando le pidieron que fuera candidato a gobernador de Buenos Aires, o en 2017 cuando lo sondearon para ser candidato a diputado.

Cuando Viale le preguntó si era cierto, como había trascendido, que hacía poco se había reunido con Cristina Kirchner, el exfuncionario negó el encuentro y señaló: “Eso es parte de la trampa a la que nos tienen sometidos los dos espacios políticos que nos han llevado a esta Argentina donde hay siete de cada diez pibes que son pobres, una inflación de 60 por ciento, donde no hay plan de desarrollo y crecimiento”.

“El kirchnerismo es funcionan al macrismo y viceversa. En una dirigencia política que ha sido poco seria, cualquier mentira prospera”, añadió.

“Ellos cambiaron, yo no”

Luego, cuando el periodista Lucas Morando le recordó al exministro de Transporte que en su última boleta como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por el Frente Cumplir, en 2017, su suplente era el actual Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y su jefe de campaña, el actual presidente Alberto Fernández, Randazzo, señaló: “Los que cambiaron fueron ellos, no yo”.

“Y si no preguntale a la gente -añadió-. Lamentablemente eso es lo que hace que la política pierda la credibilidad. Decir una cosa y hacer otra. Yo me puedo hacer cargo por mis actitudes, y es difícil que encuentres fisuras entre lo que digo y lo que hago”.

Con relación a la grieta, el exfuncionario respondió: “Me parece que la sociedad quiere salir de estas posiciones fundamentalistas que no nos llevaron a soluciones a los problemas de la sociedad. La gente quiere salir por arriba de este laberinto que nos han planteado”.

En otro tramo de la charla, sobre los últimos años de la Argentina, Randazzo resumió: “(Mauricio) Macri hizo un desastre. Y había expectativas de que Fernández venga y fuera mejor. Yo tenía expectativas”. “¿Y te decepcionó?”, preguntó Viale. “¡Qué te parece!”, fue la respuesta del exministro.

A continuación, en referencia al presidente de la Argentina, Randazzo aseguró que no había hablado más con él, que el último contacto había sido un mensaje que le envió al mandatario el día en que asumió. Entonces, le escribió: “Alberto, de lo único que te vas a arrepentir el día que te vayas es de lo que no te animes a hacer”.

“Está claro que no me está haciendo caso”, agregó. Cuando le preguntaron qué cosas no se animó a hacer el Presidente, el exfuncionario contestó: “La Argentina está gobernada hace años por gente conservadora que mantiene el statu quo. A la Argentina hay que transformarla”.

Cuando fue consultado en ese mismo sentido si Cristina Kirchner era conservadora para él, respondió que sí.

En ese momento, Paulino Rodríguez le preguntó, directamente: “¿Quién gobierna la Argentina?”.

Randazzo hizo un largo silencio y unos segundos después, dijo: “Contéstelo usted”.

