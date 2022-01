FMI: versiones contrapuestas y tironeos por el lugar de la reunión entre Martín Guzmán y Juntos por el Cambio

La cumbre del martes entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y las autoridades de Juntos por el Cambio, para informar el estado de la negociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ingresó en un limbo. Cuando faltan 72 horas para la reunión, ni los gobernadores opositores ni los jefes parlamentarios de la principal coalición opositora recibieron aún la convocatoria formal para el promocionado encuentro “exclusivo” con el titular del Palacio de Hacienda. La cita, incluso, tampoco figura aún en la agenda oficial de Guzmán.

Si bien fuentes del oficialismo y de la oposición dan por descontado que la presentación del ministro se hará el martes, ni en la Casa Rosada ni en el Congreso tienen precisiones sobre el formato de la exposición. Incluso, surgieron tironeos y versiones contrapuestas por la sede del encuentro. Según fuentes oficiales, el presidente Alberto Fernández dispuso que el encuentro se hará el martes en Salón Belgrano del Ministerio de Economía. “Si la oposición pidió la reunión con Guzmán, se hace en el Palacio de Hacienda”, informaron cerca de Fernández.

La jugada tomó por sorpresa a los jerarcas de JxC. Pasadas las 18, ningún referente de la fuerza había recibido la comunicación por parte de interlocutores del Gobierno o de la bancada del Frente de Todos. “Habíamos acordado que se hacía en el Congreso. Ahora, si vamos o no es una decisión que tendrá que tomar la mesa nacional de JxC”, señalan desde Pro. En la CC, la fuerza de Elisa Carrió, ponen reparos ante el cambio de sede. Recuerdan que la conducción de la coalición opositora definió después las primarias legislativas que el ámbito para dialogar con el Gobierno es el Congreso. “Si se hace en Hacienda, no vamos los diputados. No nos parecerían mal que asistan solo los gobernadores”, comentan en el partido de Carrió.

Los radicales aventuran que el cambio de planes podría abrir una nueva discusión en JxC. “¿Y si es una estrategia del oficialismo para que no se haga la reunión? No podemos caer en la trampa”, especulan en la UCR. Por lo pronto, la mesa nacional de JxC –con Mauricio Macri entre los asistentes- se alista para juntarse entre lunes y martes.

Martín Guzmán saluda a Axel Kicillof Fabián Marelli - LA NACION

“Informalmente, nos dicen que se hace el martes, pero no hay una convocatoria oficial”, reconoce uno de los presidentes de los bloques de JxC. Los radicales confían en que se cumplirá el acuerdo que selló el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa (Frente de Todos). Por eso, Mario Negri, al frente de la bancada de la UCR, se prepara para viajar el lunes a la Capital. Lo propio hará Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de JxC en el Senado, quien ya reservó un pasaje. “Es todo improvisado”, se quejan desde el radicalismo. Morales mantuvo contactos con Massa y confía en que no surgirán imprevistos.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien tiene previsto pasar el fin de semana en la Costa Atlántica, también se alista para ir el martes a escuchar a Guzmán. En la sede de Uspallata sospechan que el alcalde deberá ir hasta el Congreso, pero tampoco tienen precisiones. Por lo pronto, Larreta despejó su agenda para ese día.

Cerca de Cristian Ritondo, al frente de la tribu de Pro, también confía en que Massa confirmará la cumbre con Guzmán durante las próximas horas. “Aún no está confirmado el horario, pero hasta ahora se hace”, dicen en la cúpula de Pro. De hecho, la principal coalición opositora se alista para llevar a la reunión a representantes de cada una de las bancadas que integran JxC en la Cámara baja y el Senado.

Podrían asistir a la reunión con Guzmán desde Ricardo López Murphy hasta Margarita Stolbizer. En la CC, que lidera Juan Manuel López en Diputados, insisten en que el encuentro debería contar con la presencia de todos los bloques de la oposición. Los radicales consideran que será “exclusiva” para JxC. En tantao, fuentes de la bancada oficialista, que conduce Máximo Kirchner, confirman que participarán de la reunión entre Guzmán y JxC. Y atribuyen la demora de la confirmación a que Massa estuvo abocado a cuidar a su esposa, Malena Galmarini, quien contrajo Covid-19 y sufrió complicaciones leves.

El titular de la Cámara de Diputados acelerará durante las próximas horas sus contactos con los jefes de la oposición, los gobernadores y el Gobierno para avanzar con la organización de la reunión. “Es todo muy sui generis”, lamenta un diputado de JxC que participa de las conversaciones. Por estas horas se desconoce si la exposición de Guzmán será pública –si tendrá o no un formato similar a su informe ante los gobernadores oficialistas- o reservada. Si se realiza en el Congreso, como exige JxC, el Presidente no asistirá, indicaron desde Balcarce 50.

Entretanto, Guzmán, quien se juntó hoy con el canciller Santiago Cafiero para interiorizarlo sobre la discusión con el Fondo por la deuda antes de su viaje a los Estados Unidos, también aguardaba directivas presidenciales. “El estado a esta hora es que aún no se sabe día ni lugar”, repiten allegados al ministro de Economía.

En el seno del conglomerado opositor sospechan que las demoras de Massa y Guzmán en confirmar la exposición del martes -especulan con que se haría a las 17- se vincula con las internas en el Frente de Todos. “Están cruzados con el ministro”, comenta uno de los referentes de JxC.

Tras una cumbre de la mesa nacional, las autoridades de JxC confirmaron la semana pasada que asistirán la reunión con Guzmán para interiorizarse sobre la negociación con el FMI, pero condicionaron su apoyo a que el Gobierno presente un programa económico y las metas que discute con el organismo internacional. Exigen que el ministro de Economía presente información “concreta y sustancial” sobre su plan y una “carta de intención” del acuerdo con el FMI. También quieren saber si la Casa Rosada tiene un plan B en caso de que no logre cerrar la negociación.

A la reunión asistirán los gobernadores Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), y los jefes parlamentarios de la coalición.

Con la colaboración de Cecilia Devanna