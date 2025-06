Francos criticó al Senado bonaerense por la reelección indefinida y habló de cambiar un mecanismo clave del Congreso

Un día antes de que se presente en el Senado para responder preguntas sobre la gestión del Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos habló este miércoles de cambiar el mecanismo de consultas por parte de los legisladores. Además, criticó a la Cámara alta de la provincia de Buenos Aires por dar media sanción a la reelección indefinida de sus integrantes. En este sentido, cargó contra el exaliado clave de La Libertad Avanza (LLA) Carlos Kikuchi, quien votó a favor de la iniciativa.

“Tal vez el sistema de preguntas no sea el mejor para un informe de gestión de un gobierno, pero bueno, así se ha ido instrumentando, vamos a tratar de modificarlo, por lo menos pusimos un límite de tiempo”, planteó Francos esta mañana al criticar el mecanismo que vela por el artículo 101 de la Constitución Nacional, que ordena al funcionario a concurrir al Congreso al menos una vez por mes -alternativamente a cada una de sus Cámaras- para informar de la marcha del gobierno. “Los interrogantes que se formulan se envían a ministerios y ellos las responden y después se clasifican. Es un dispendio importante de tiempo, pero bueno”, sumó en diálogo con Radio La Red.

Sin brindar mayores detalles sobre cómo podría ser un nuevo sistema, el ministro coordinador luego criticó al Senado bonaerense por dar media sanción a la reelección indefinida de los legisladores locales. “Es parte de la vieja política que quiere dejarse atrás. Es un paso atrás sin dudas. Pareciera que no tiene mucho sentido que los legisladores saquen una ley para perpetuarse y negarle a los intendentes que sean reelegidos indefinidamente”, comparó. Y siguió: “Hay una casta muy fuerte en la Legislatura. Están por resolverse varios casos como el de ‘Chocolate Rigau’. La justicia creo que debería analizar un poco más a fondo el significado de ese caso, como la enorme cantidad de empleados que hay ahí, los contratos que tiene cada legislador, cómo se pagan los votos, hay muchos temas para analizar”.

Carlos Kikuchi supo ser un armador nacional clave para La Libertad Avanza. Anibal Greco

Fue tras ello que apuntó contra el exarmador libertario Carlos Kikuchi, clave en las elecciones presidenciales que convirtieron a Javier Milei en jefe del Ejecutivo. El partido violeta lo eyectó a fines de ese año tras denuncias de ventas de candidaturas en las listas; hoy integra la legislatura y votó a favor del proyecto de reelección indefinida. “Hoy está jugando de manera autónoma, separado de LLA, no estamos de acuerdo con eso. Creo que Kikuchi de ser el armador de un partido en contra de la casta se ha convertido en casta”, aseveró Francos.

Bahía Blanca

Luego de que el Presidente haya vetado la ley de emergencia que enviaba fondos a Bahía Blanca por el trágico temporal de comienzos de marzo con el argumento de que dinero ya había sido enviado por el Ejecutivo, Francos respaldó el decreto que también llevó su firma. “$200 millones llegaron a los afectados. Pero además, una ley se sancionó sin acuerdo con el Ejecutivo, sin establecer la provisión de fondos, de dónde iban a salir, esa es la ley que vetó Milei. Obviamente los fondos de Bahía Blanca llegaron a los afectados de manera directa y eso lo sabe el intendente [Federico Susbielles] perfectamente. Tiene en claro que el Gobierno cumplió con su compromiso de atender a los afectados”, dijo.

En ese contexto, planteó que los fondos extra que demanda el municipio para financiar obras deben ser realizadas por la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof. “El Gobierno hizo lo que tenía que hacer que era atender a los afectados por el meteoro”, insistió.

Milei en Bahía Blanca junto con el intendente. la nueva provincia

Al ser consultado por los senadores nacionales libertarios que votaron a favor de la iniciativa que Milei vetó -como Ezequiel Atauche, Ivana Arrascaeta, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto- Francos negó que sus legisladores hayan estado a favor del proyecto y se limitó a decir: “Entiendo que nuestro bloque estuvo en contra de esta iniciativa que se aprobó. Un tema fue la primera iniciativa pero creo que en esta segunda estuvieron en contra. A veces existen compromisos legislativos sobre determinados tratamientos pero seguramente lo habrán hecho con el conocimiento de que iba a ser vetada por el Ejecutivo si era aprobada”.

Jubilaciones

En otro tramo de la entrevista, Francos habló de los proyectos que intentan ser aprobados por la oposición en el Senado, como el aumento de haberes jubilatorios, algo que Casa Rosada ya adelantó que vetará. Fue en ese marco que el jefe de Gabinete hizo alusión a la continuidad del equilibrio fiscal, una de los principios económicos más importantes para la administración libertaria.

“El Gobierno tiene claro el rumbo que es el equilibrio fiscal y de eso no se va a apartar, de manera que cualquier proyecto o gasto que rompa el equilibrio fiscal será vetado. Llamamos a la cordura de los legisladores para que sancionen leyes que tengan la posibilidad de ser cumplidas. No nos preocupa el tema, estamos ocupados en encontrar soluciones. Entiendo que todo en año electoral es más complicado, nosotros buscamos fundamentalmente mantener el rumbo”, sostuvo el ministro coordinador.

Reclamo de jubilados, trabajadores de la salud y gremios frente a la Casa Rosada Santiago Filipuzzi - LA NACION

Además, indicó que las administraciones anteriores fueron responsables de “la ruptura del sistema jubilatorio” debido a la “cantidad de jubilaciones sin aportes o con contribuciones tardías”.

“Por las circunstancias de la legislación tributaria argentina tenemos muchas personas en la informalidad porque las empresas no pueden pagar los costos. Es una conjunción de situaciones adversas. Es lógico pedir que se incremente la jubilación, seguramente la jubilación mínima no alcanza, pero es cierto que el sistema no tiene fondos, que es una especie de círculo vicioso porque se jubila gente sin fondos para pagarlo. La solución anterior era imprimir billetes sin respaldo, ese sistema es el que estamos cambiando, la idea es ir a uno más efectivo al final del camino”, consideró.