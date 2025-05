Francos dijo que Macri “está nervioso” y aseguró que el vínculo del líder de Pro con Milei puede no recomponerse

A días de las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires y en medio de una campaña atravesada por escaladas tensiones, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que el expresidente Mauricio Macri “está nervioso” porque “parece que pierde” Pro en el distrito porteño y aseguró que el vínculo del líder del partido amarillo con el presidente Javier Milei puede no recomponerse.

Al ser consultado por el fuego cruzado entre Milei y Macri a raíz del fracaso del proyecto de ficha limpia en el Senado, el ministro coordinador indicó: “Es un enfrentamiento en contexto de campaña electoral, donde Macri tal vez está un poco exaltado, nervioso, por el riesgo de poner en juego su reducto político permanente (por la Ciudad) que tiene desde hace muchos años. Y al parecer lo pierde, no sé por qué se pone tan nervioso. Creo que ha perdido la compostura”.

En diálogo con Cadena 3, Francos planteó que el fundador de Pro y la primera candidata para la Ciudad, Silvia Lospennato- hicieron campaña en relación con la iniciativa legislativa que cayó luego de que dos parlamentarios misioneros dieran su voto negativo, pese a que antes se habían manifestado a favor del mismo. “Tanto Macri como Lospennato han montado una campaña electoral alrededor de este tema. Echarle la culpa al Presidente del fracaso del tratamiento del proyecto me parece que es absurdo, no tiene sentido y Milei no tuvo nada que ver”, aseguró el jefe de Gabinete.

Tras la caída del proyecto en la Cámara alta el miércoles pasado, el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, dijo ante su tropa que lo llamó el propio Milei para que le ordene a sus dos senadores votar en contra de ficha limpia, el libertario -en tanto- acusó a Macri de sellar un pacto con la expresidenta Cristina Kirchner.

Francos habló así de la ruptura de la relación entre Milei y Macri y la influencia de esa situación en un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aire para competir con el kirchnerismo. “Puede ser que su relación personal no tenga recomposición, pero no es algo que no puedan resolver los partidos si son cosas que se acuerdan y tienen sentido. Una cosa no tiene que ver con la otra. No creo que una discusión entre ellos pueda influir en una buena decisión de los legisladores. No me preocupa en lo más mínimo el tema”, consideró.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo en la Provincia. No sé si Macri maneja Pro de Buenos Aires o no, creo que es un tema que está por verse. Tenemos buen diálogo con los dirigentes”, dijo respecto al diálogo con el diputado de Pro Cristian Ritondo. En ese contexto, sumó: “Aspiramos a tener un acuerdo, es fundamental para enfrentar al kirchnerismo. Y el que el que se opone que se haga cargo. Creo que la gente quiere ese acuerdo a pesar de las diferencias y disputas que se generaron en la Ciudad”.

Además, lanzó críticas a la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en busca de una buena elección de La Libertad Avanza con Manuel Adorni encabezando la lista en la pelea por escaños en la Legislatura. “La forma en la que se gobierna en la Ciudad tiene que manejarse con mayor austeridad; no estamos de acuerdo con los impuestos que se han aumentado y la cantidad de personal que tienen, que duplica lo que es necesario, tal vez es un simplismo. Hay mucho para recortar en la Ciudad”, insistió.

Por otro lado, habló del armado partidario de LLA en distintas provincias, que ya dio sus frutos, por ejemplo, en las elecciones legislativas de Chaco y Salta, donde el oficialismo nacional obtuvo buenos resultados. “Aspiramos a ir mejorando nuestra organización política y presentación a elecciones. Somos un partido muy nuevo, no es sencillo armar eso en estos tiempos. Milei se convirtió en presidente sin estructura política”, sostuvo y expresó su expectativa de que Adorni “reciba acompañamiento de los vecinos de la Ciudad” el próximo domingo.

“Lo que importa es la elección de octubre porque vamos a poder tener un bloque con más peso para pasar las reformas de segunda generación”, resumió Francos.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete analizó la propuesta del senador salteño Juan Carlos Romero de ampliar la Corte Suprema, en un presente complicado para el máximo tribunal, que funciona con tres miembros tras el rechazo de los pliegos propuestos por el Ejecutivo: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. “Teniendo en cuenta lo que pasó en la propuesta de Milei, que fracasó, hay que intentar una nueva forma de constituir la Corte y, respecto a la propuesta de Romero, estamos dispuestos a considerarla, a conversar cualquier propuesta”, expresó.