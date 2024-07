Escuchar

El jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, criticó la respuesta negativa del gobernador Axel Kicillof a asistir a la convocatoria que hizo el Gobierno para firmar el Pacto de Mayo tras la aprobación de la Ley Bases y en la previa a la fiesta patria del próximo 9 de julio en Tucumán. “Lamento que no participe porque gobierna a la provincia más grande de Argentina”, dijo el funcionario, y añadió que el titular del Ejecutivo bonaerense ya fue “despectivo” con el presidente Javier Milei “y con la política que está llevando”.

“Hay temas muy importantes que hacen a estos principios, pero bueno creo que Kicillof no coincide con eso. El tema es que hay ciudadanos de la provincia que están de acuerdo con lo que dice la Constitución Nacional y con lo que está expuesto en los puntos del pacto”, prosiguió Francos sobre el denominado el “gran acuerdo nacional” de diez puntos que el Presidente convocó hace cuatro meses, pero que hasta ahora no avanzó.

Francos dijo que sería “lamentable” la ausencia de Kicillof en el Pacto de Mayo y vaticinó cómo será el segundo semestre del Gobierno Archivo

Si bien no hubo todavía un rechazo explícito del mandatario bonaerense a la invitación, el jefe de Gabinete consideró que no se sumará a la convocatoria del Gobierno. “Hoy, ellos [por el kirchnerismo] están decidiendo quién lidera ese sector partidario y creo que esa puja política los lleva a radicalizarse”, opinó en diálogo con radio La Red. “La invitación fue generalizada, no es que se quiera omitir a nadie. El que quiera participar que lo haga y el que no tendrá una posición diferente”, reflexionó Francos.

En lo que respecta al segundo semestre del año, ya con la Ley Bases y el paquete fiscal aprobados, Francos se mostró optimista: “Hay indicadores muy claros de que la economía dio una vuelta. La enorme liquidez que tienen los bancos se ve como un instrumento fundamental para la reactivación económica ”.

Francos indicó que en los próximos días deben reglamentarse las leyes aprobadas a fines de la semana pasada en la Cámara de Diputados. “Estamos trabajando para eso. Cuando llegue la ley del Congreso, el Presidente la va a promulgar. Se sabía que iba a llegar este momento para poner en vigencia lo que hace el régimen de inversiones, que es muy importante para los capitales y las empresas”, destacó el funcionario nacional.

Sobre el caso Loan en Corrientes y la correspondiente causa judicial, Francos dijo: “Es tremendo el tema, por lo que significa la desaparición de un chiquito de esa edad y los riesgos que eso conlleva”. Indicó que la Justicia federal intervino cuando se planteaba la hipótesis de que podría tratarse de un caso de trata de personas y habló de que el hecho tiene “una confusión muy grande con declaraciones en uno y otro sentido”. El funcionario contó que Milei está en permanente contacto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

