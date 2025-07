Francos le bajó el tono a la pelea con los gobernadores tras el revés en el Senado

Desde la feria La Rural en el predio de Palermo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que fue para el corte de cintas, buscó bajarle el tono a la discusión con los gobernadores y dijo que no hay librada una “guerra”. Es más: confirmó que esta tarde participará de una actividad en la que van a estar presentes también algunos mandatarios provinciales, en el marco de la exposición del agro.

En tanto, relativizó los ataques de Javier Milei a periodistas y opositores, cuando dijo que es necesaria esta “personalidad especial” del Presidente para avanzar con las reformas que precisa el país.

Pese a que esta semana trascendió que Francos no iba a ir al cóctel de esta tarde organizado por la Sociedad Rural, esta mañana confirmó que estará presente. “Yo voy a venir a la tarde, me invitó [Nicolás] Pino. Si hay gobernadores, los voy a saludar con toda amabilidad y conversaremos”, sostuvo el jefe de Gabinete, luego de que el Presidente acusara a los mandatarios provinciales de querer “destruir” a su gobierno y de que el Senado aprobara un paquete de iniciativas que salieron desde las provincias para aumentar los giros que le reclaman a la Casa Rosada sin asidero.

“No estamos en una guerra, estamos en una situación dura, difícil, en la que tenemos que acordar demandas de los gobernadores al gobierno central. Ajustes que ha hecho el Gobierno con ajustes que no han hecho muchos gobernadores”, señaló el funcionario, en ese caso sí con un dardo para los mandatarios.

El momento del corte de cintas en La Rural Ricardo Pristupluk

Además, planteó que por el año electoral se generan “discusiones y debates”, y dijo que de momento está abierta la posibilidad de que Milei no pueda sostener el veto a las últimas iniciativas que salieron del Congreso y que, según el Presidente, atentan contra el equilibrio fiscal. “No sé cómo va a salir, si conseguiremos sostener los vetos. Nosotros sabemos que vamos a vetar, sobre todo las leyes aprobadas (jubilaciones, discapacidad y moratoria). Las vamos a vetar, ninguna duda, en el momento que corresponda. Y, a partir de eso, veremos”, comentó Francos en Radio Rivadavia.

Para mantener el rechazo del Presidente es fundamental el acompañamiento de los gobernadores. Ante eso, Francos dijo que Milei lo eligió en ese rol para “negociar”, pese a que no tiene “muchos elementos” para las conversaciones. “Trataremos de llegar al entendimiento para que estas leyes por este período no rijan”, sentenció.

Minutos antes de la apertura de la feria, Francos evitó saludar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con quien Milei tiene la relación dinamitada.

Ataques e insultos

En tanto, el jefe de Gabinete -del ala dialoguista de Balcarce 50- fue consultado por los exabruptos y ataques de Milei contra opositores y periodistas. “Era absolutamente improbable que una persona que no tuviera esa personalidad, la de Javier Milei, llevara adelante una Argentina rota. No estoy hablando de los desacuerdos ideológicos, sino de un Estado quebrado, roto. No es solo que teníamos el problema del déficit fiscal, sino que estaban rotas la educación, la salud, la infraestructura, la economía... Entonces, hay que tener una personalidad especial para poner en marcha todo eso. Esa personalidad genera discusión, confrontación, pero si no, no se podía llevar adelante“, respondió Francos y dio así aval a las arremetidas del Presidente.

“Cuando analizamos la opinión pública puede ser que mucha gente hable de las formas del Presidente, de los cuestionamientos al periodismo, de todos esos temas. Pero la aceptación que hay de alguien que se atrevió a romper con décadas de superestructura, corrupción... muchos me preguntan por la infraestructura. Todos sabemos que está mal, tenemos miles de kilómetros rotos, pero no se produjo en un año y medio de gobierno. Y no se puede solucionar en un año y medio. Tenemos una presidenta presa [por Cristina Kirchner], y funcionarios y empresarios presos por Vialidad nacional”, añadió.

Dijo también que Milei -como había anticipado- estará el 26 de julio en La Rural y aseguró que “va a ser aplaudido” por el sector.