Manuel Adorni: “Las explicaciones hay que darlas en la Justicia”

En medio de la investigación judicial en la que se busca determinar el origen de los fondos que usó para adquirir propiedades y viajar al extranjero, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó este viernes que la causa en su contra “no va a prosperar” e insistió: “Las explicaciones hay que darlas en la Justicia”.

El ministro coordinador brindó una entrevista luego de su paso por la Cámara de Diputados, donde dio su primer informe de gestión. Tanto entonces como en esta ocasión, no ahondó en las propiedades del country Indio Cua y de Caballito. En tanto defendió sus viajes a Punta del Este y a Aruba, y dijo que fueron de “índole personal”.

“Las explicaciones hay que darlas en la Justicia. No tengo que justificar cosas que no están mal. Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron. A muchos no les importa la verdad, les importa el show mediático. Fueron 45 días de mentiras sistemáticas”, indicó Adorni en diálogo con El Observador.

Al ser consultado sobre el origen del dinero para comprar las propiedades que posee junto a su esposa, Bettina Angeletti, el jefe de Gabinete esbozó: “No puedo interferir en causas judiciales. La causa no tiene gollete y no va a prosperar en términos de culpabilidad. No tiene ningún sustento. No quiero pecar al entrar a interferir pero yo lo dije en el final del informe, no sólo que no soy culpable sino que va a quedar comprobado en la Justicia. Y en el medio hubo un montón de mentiras, sacaron conclusiones equivocadas”.

También negó tener una propiedad en Martínez. No obstante, no le consultaron sobre la casa que adquirió Angeletti en el country Indio Cuá en 2024 que omitió en su declaración jurada anterior pero que incluyó en la nueva ante la Oficina Anticorrupción, aunque lo hizo un año más tarde.

La entrada del lote 380 del country Indio Cua, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Adorni

Tampoco le consultaron sobre la compra del departamento en el que vive de la calle Miró, en Caballito. Fue adquirido con un financiamiento que le dieron las vendedoras, dos jubiladas, y que fue garantizado con una hipoteca.

Documento del departamento comprado por manuel Adorni en la calle Miro 546

Otro de los temas que evitó fue un inmueble anterior en el que vivía con su familia, ubicado en la calle Asamblea al 1100, por el que obtuvo un préstamo de US$100.000 por parte de otras dos mujeres.

Hipoteca del departamento de la calle Asamblea de Adorni y su mujer

Grandio, Aruba y Punta del Este

Por otro lado, Adorni negó las versiones sobre una sociedad off shore con Marcelo Grandio, el amigo con quien viajó de vacaciones a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval en febrero de este año. Sin embargo, no mencionó los contratos que Grandio tiene con la TV Pública, eje que el propio Adorni controla en el Gobierno.

Marcelo Grandío y Manuel Adorni Captura Web

En otro tramo de la entrevista, sí habló de sus viajes: negó vacaciones que ya se comprobaron que no ocurrieron y justificó las que sí hizo. “Nunca fui a Disney, no voy hace 10 años a Río de Janeiro. Nadie se puso a chequear que no me fui a Aruba en primera clase. Daré las explicaciones a la Justicia, tengo todo justificado”, señaló.

Defendió así el viaje Aruba. “Son viajes de índole personal y familiar para que mis hijos tengan unas vacaciones conmigo. No me voy a arrepentir de brindarles a mis hijos y a mi familia unos días de vacaciones. Los temas personales son temas personales. No tengo nada que ocultar y va a quedar demostrado que todo está justificado. Y muchos se van a haber comido la curva, guarda, porque han mentido mucho", advirtió.

Luego agregó: “Muchos periodistas sabían perfectamente cómo era mi vida. No tengo ninguna inconsistencia. Hablan de supuestos, guarda con eso”. El jefe de Gabinete se fue a la isla del Caribe entre diciembre del 2024 y comienzos del 2025. Pagó US$8874 en efectivo por el alojamiento y US$5800 por los pasajes; no dio explicaciones sobre el origen de esos fondos.

El Embassy Suites By Hilton en Aruba, donde se hospedaron Adorni y su familia

“En el último año y medio es lo único que hice, irme cuatro días de vacaciones con mis nenes”, dijo Adorni en marzo en LN+ en referencia a su traslado a Punta del Este junto a Grandio en avión privado, por el que pagó más de US$7000. En esa declaración televisiva omitió su viaje al Caribe de 10 días.

En paralelo, el funcionario aseguró este viernes que no va a renunciar. “Jamás. Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones, ni yo, ni el presidente Javier Milei, ni Karina Milei, ni los ministros. Somos un equipo haciendo todo lo que podemos, queremos que la Argentina salga adelante. Déjense de especular con que me voy o que me echan. Las renuncias están todas arriba del escritorio de Milei desde el 10 de diciembre del 2023″, sostuvo.

Y sumó: “La Justicia va a demostrar que no tengo nada que ocultar”.

Sala de prensa

Luego de que se conociera que el próximo lunes se volverá a habilitar el ingreso de periodistas acreditados a Casa Rosada, Adorni confirmó que la semana que viene dará una conferencia de prensa. La restricción iniciada el lunes pasado, inédita desde el regreso de la democracia, recogió duras críticas de entidades periodísticas, cámaras empresariales y del arco político opositor.

“Los hechos ocurridos son de público conocimiento: grabaciones clandestinas dentro de Casa Rosada. Se entendió que por cuestiones de seguridad había que revisar protocolo y revisar los lugares donde se había filmado. Está todo en proceso para que el lunes se reabra y se vuelva a la normalidad”, comentó el jefe de Gabinete.

El Gobierno impidió el ingreso de periodistas a Casa Rosada por una semana Fabián Marelli

Sin embargo anticipó modificaciones en los protocolos de seguridad. “No se puede permitir que filmen en lugares que está prohibido. Efectivamente va a haber una revisión de protocolo, que lo hace Casa Militar”, indicó.

“Me parecía acorde dar una conferencia en virtud del informe en el Congreso y siendo que hace varios días no tenemos contacto con los periodistas, me parece que va a haber, si no es el lunes será el martes”, agregó.

Su primer informe de gestión

En otro tramo de la entrevista, Adorni habló sobre el primer informe de gestión que brindó en el Congreso. En él ahondó en los logros de la administración libertaria y eludió respuestas sobre su patrimonio.

Manuel Adorni presentó el informe de gestión en el Congreso de la Nación Santiago Oroz - LA NACION

“Hemos repasado los hitos más importantes. En las preguntas hubo un poco de todo. Hay una confusión que está buena aclarar. Cuando uno va al Congreso, no va como persona investigada, va como jefe de Gabinete a brindar su informe de gestión. No es un tribunal. Todo lo demás pasa en el ámbito judicial y yo no me puedo expresar porque es materia judicial”, completó.