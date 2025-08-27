Francos rinde cuentas en Diputados con el desafío de blindar a Karina Milei tras los audios de Spagnuolo

Guillermo Francos presenta su informe de gestión en Diputados con la sombra de la crisis en Discapacidad como telón de fondo. Más allá del repaso administrativo, el desafío central será político: contener el impacto sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, después de la difusión de audios atribuidos al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, que describen un esquema de coimas presuntamente articulado por Eduardo “Lule” Menem.

Se esperan seis horas de sesión, sin cuestiones de privilegio y con tiempo acotado de preguntas por bloque.

Francos inició su exposición con una defensa del plan económico del Gobierno. “Nosotros no gobernamos para perpetuarnos en el poder, sino para rescatar a nuestro país de la decadencia a la que fue sometida y encaminarla hacia un futuro de trabajo, progreso y libertad”, aseveró.

“Vimos cómo gran parte de la oposición puso en cuestionamiento el proyecto económico del Gobierno”, cuestionó. Y lanzó: “Son los mismos que nos dejaron al borde del abismo. Solo en el 2023, el déficit fue de 100.000 millones de dólares”. Y destacó que apenas con el 2% de ese monto alcanzaría para cubrir el bono a los jubilados.

La llegada de Guillermo Francos al Congreso Fabián Marelli

Durante días, en la Casa Rosada primó el silencio sobre el caso en Discapacidad, con la excepción de Francos: afirmó que el Gobierno está “internamente tranquilo” y encuadró la filtración en el “período preelectoral”. La investigación judicial ya está en curso, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

El informe escrito

El jefe de Gabinete llegó al recinto con 1337 respuestas escritas. En esa tanda no aparecen menciones a los audios −las consultas se enviaron antes de que estallara la polémica−, por lo que el tema quedará para el intercambio político en el recinto.

Rodrigo de Loredo llega al Congreso para escuchar la presentación de informe de Gestión de Guillermo Francos Fabián Marelli

Sí hubo preguntas sobre otra herida abierta del oficialismo: la promoción de la criptomoneda $LIBRA, bajo pesquisa por presunta estafa. En este punto, Francos evita novedades y remite a su exposición del 29 de abril, cuando no aportó precisiones, sino que negó vínculos con los empresarios involucrados y relativizó los encuentros en Olivos y la Casa Rosada, en línea con la defensa que ya había ensayado el Presidente.

Julio Cobos llega al Congreso para escuchar la presentación de informe de Gestión de Guillermo Francos Fabián Marelli

Respecto del caso del fentanilo adulterado, por el que se investigan casi 100 muertes, el jefe de Gabinete puso el foco en los controles de la empresa HLB Pharma. Aunque sin nombrar a Ariel García Furfaro, el director del laboratorio, enfatizó que, si bien la Agencia Nacional de Medicamentos (Anmat) realiza inspecciones y controles, la responsabilidad “directa e indelegable” de garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos recae en la alta gerencia de las empresas productoras.

El mapa de las consultas muestra, además, cómo se ordena la Cámara frente al informe. Con 787 preguntas, Unión por la Patria fue el bloque que más intervino; lo siguieron la UCR (95), Democracia para Siempre (88) y Encuentro Federal (82). Después se ubicaron Izquierda Socialista (64), PRO (60), PTS-Frente de Izquierda (58), Coalición Cívica (58), Defendamos Santa Fe (23), Republicanos Unidos (11), Movimiento Popular Neuquino (5), Liga del Interior (5) y MID (1).

Entre los diputados más activos se contaron Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43).

Cecilia Moreau llega al Congreso para escuchar la presentación de informe de Gestión de Guillermo Francos Fabián Marelli

Por áreas, Economía concentró la mayor presión con 477 consultas. Detrás se ubicaron Capital Humano (177) y la propia Jefatura de Gabinete (149). Completan la lista Salud (111), Seguridad (76), Justicia (66), Defensa (50), Presidencia de la Nación (49), Relaciones Exteriores (39), Desregulación (35), Banco Central (30) y la Procuración del Tesoro (9).