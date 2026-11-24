La exempleada de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y dueña de la empresa contratada por el mismo gremio, María Soledad Calle, presentó un escrito ante la Justicia para defenderse en la causa que investiga un posible fraude. Cuando salió de los Tribunales de Comodoro Py, dijo que compró el piso de abajo de Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111 y lindero con el de la prisión domiciliaria, con “recursos propios”.

“La circunstancia de que simultáneamente mantuviera una relación laboral con la UOMRA no convierte esa participación en ilícita. La legislación aplicable no establece una prohibición general que impida a una persona empleada por una organización sindical participar como accionista de una sociedad que mantiene relaciones comerciales con ella”, sostuvo Calle en el escrito presentado en los tribunales de Comodoro Py. De ese modo, negó la posible comisión de un conflicto de intereses.

La hipótesis del caso señala que el gremio y la obra social contrataron a USEM, que había sido creada 82 días antes, para administrar sus fondos y aportes de afiliados. Entre sus accionistas estaba Calle, empleada de la UOM. Según un informe reservado que elaboró la actual intervención del sindicato, la firma recibió $2.466.334.995 en concepto de honorarios.

María Soledad Calle, en los Tribunales de Retiro Soledad Aznarez

“Destaco una vez más que no ha habido aquí ninguna incompatibilidad”, mencionó el escrito de Calle. La sindicalista llegó a los tribunales de Comodoro Py acompañada por su abogado Pablo Slonimsqui, estuvo pocos minutos con el trámite judicial y luego dialogó con los medios.

Durante ese contacto, Calle dio detalles sobre la compra del inmueble ubicado en San José 1111, lindero con el de la expresidenta Cristina Kirchner. “Compré el departamento por decisión propia, con recursos propios de mi familia, declarados en blanco”, dijo la sindicalista. Y agregó: “Yo soy una ciudadana argentina, no soy funcionaria pública y compré un departamento con recursos propios”.

Tal como había revelado LA NACION, Calle escrituró su departamento de San José 1111 el 20 de agosto del año pasado. Lo declaró por un importe de 189.000 dólares.

"Compré el departamento por decisión propia, con recursos propios de mi familia, declarados en blanco", dijo Calle Soledad Aznarez

En agosto de este año, cuando este medio publicó por primera vez la noticia de la compra de dicho inmueble, Calle había indicado en una llamada telefónica: “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”.

De vuelta a lo que sucedió en los pasillos de Comodoro Py este martes, Calle confirmó que iba a usar el departamento para una fundación. “Quería impulsar una fundación para estudios de la industria y el trabajo”, dijo. Finalmente, eso no ocurrió y refirió que la compra del departamento “no es objeto de la investigación”.

La dirigente sindical también lanzó críticas contra la intervención de la UOM. “La intervención requirió un informe de inteligencia sobre mí, sobre mi familia, sobre otros dirigentes sindicales”, respondió sobre una denuncia que la semana pasada ingresó a Comodoro Py.

Soledad Calle y Cristina Kirchner

De este modo, vinculó la acusación en su contra con la denuncia que presentó: “No pueden desconocer que esta denuncia y la intervención de la UOM tienen un mismo fin común, que es la destrucción y la persecución de Abel Furlán al frente de la UOM”.

La causa se encuentra en el juzgado a cargo de Julián Ercolini y tiene como fiscal a Eduardo Taiano. En la citación a indagatoria, el magistrado había firmado: “Cabe destacar que ambos contratos fueron celebrados con una sociedad constituida el 7 de diciembre de 2022, esto es, aproximadamente ochenta y dos días antes de su suscripción, que contaba con una estructura operativa reducida y respecto de la cual no se identificó actividad comercial adicional relevante distinta de los vínculos contractuales mantenidos con UOMRA y OSUOMRA”.

En tanto, Calle era empleada del sindicato desde junio de 2021. En diciembre de 2022 creó la empresa USEM y menos de tres meses después comenzó a administrar los fondos del gremio.

En febrero de 2023, el gremio que lideraba en ese entonces Furlán le cedió a la empresa de Calle la administración del 80% de los aportes de sus 200.000 afiliados. A partir de ese momento, USEM se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM.

La semana pasada había declarado Furlán y también presentó un escrito. A propósito del acuerdo que el sindicato firmó con la empresa de Calle, el exjefe de la UOM indicó: “No hubo ningún contrato secreto ni confidencial ni nada parecido. No se ha eliminado ninguna auditoría y los controles externos permanecen inalterados y fortalecidos, así como todos los resguardos patrimoniales que corresponden”.

“No hubo desmanejos de fondos ni falta de transparencia”, señaló Furlán en el texto que entregó a la Justicia.

El 18 de marzo pasado, Furlán obtuvo su reelección en la conducción nacional de la UOM con el apoyo de 48 de las 53 seccionales. Sin embargo, un fallo judicial anuló los comicios y dispuso la intervención del gremio tras advertir presuntas anomalías en el proceso eleccionario de la seccional de Zárate-Campana, donde históricamente mandó Furlán.

Desde fines de mayo, la UOM quedó bajo la conducción del interventor Alberto Biglieri, un abogado vinculado al radicalismo porteño, cercano a Daniel Angelici.

Previo al llamado a indagatorias, el juez ya había solicitado medidas de prueba. En septiembre, Ercolini levantó el secreto fiscal y solicitó una batería de medidas de prueba para investigar el patrimonio de los investigados con pedidos a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ARCA, Anses, Migraciones y hasta la Prefectura Naval.