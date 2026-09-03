La Justicia levantó el secreto fiscal de la “vecina” de Cristina Kirchner e investiga la compra del departamento y otros bienes

Tras conocerse la compra del departamento de abajo de Cristina Kirchner que realizó la sindicalista y militante de La Cámpora, María Soledad Calle, el juez Julián Ercolini, levantó el secreto fiscal y solicitó una batería de medidas de pruebas para investigar su patrimonio que incluyen pedidos de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ARCA, Anses, Migraciones y hasta la Prefectura Naval.

Esa causa tiene como objeto una presunta administración fraudulenta por el contrato firmado en 2023 entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la empresa USEM, que administró los aportes de los afiliados al gremio. Su ganancia equivalía al 0,5% del total de los fondos administrados (un negocio estimado en $100 millones mensuales, según la denuncia). La Justicia indaga si Calle estuvo “de los dos lados del mostrador”, tal como indicó una fuente con acceso al expediente.

La sindicalista se vinculó a actividades de la UOM durante la gestión de Abel Furlán, según contenido que ella misma compartió en sus redes sociales. Al mismo tiempo, de acuerdo con documentos aportados a la investigación judicial, formó parte de la creación de USEM unos meses antes de la firma del contrato.

La Justicia busca determinar si Calle fue empleada de la UOM

La batería de medidas de prueba solicitadas por Ercolini incluye a Calle, a Furlán, a la UOM, USEM y otros integrantes de la firma. Buscan reconstruir relaciones laborales, salidas del país, movimientos sospechosos de dinero y patrimonio de los investigados.

A propósito de la sospecha sobre el supuesto rol de Calle en los “dos lados del mostrador”, Ercolini solicitó a ARCA que especifique si la militante camporista “registra o registró relación laboral en carácter de dependiente de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA)” y, en caso positivo, durante qué fechas.

Luego de ordenar el levantamiento del secreto fiscal, el juez pidió las declaraciones juradas de Calle y Furlán “correspondientes a los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025″. Esos son los años desde la creación de la empresa USEM.

Un departamento de María Soledad Calle tiene 4 ambientes y una vista privilegiada al golf.

La búsqueda judicial también abarca a inmuebles y autos. Al Registro de la Propiedad Inmueble porteño le solicitó todo el historial del departamento en San José 1111 que Calle compró en agosto de 2025 por US$189.000, según el informe de dominio que reveló LA NACION.

Los investigadores también pusieron la lupa en los autos. Este diario había revelado que el 8 de agosto del año pasado, dos semanas antes de comprar el departamento, adquirió el 50 por ciento de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en US$ 70.000. Decidió registrarlo en la ciudad de Buenos Aires aunque sigue teniendo domicilio en Campana. Calle ya tenía el 100 por ciento de un Peugeot 3008, modelo 2023.

Documentos oficiales que obtuvo LA NACION dan cuenta que la sindicalista también es propietaria de un dúplex de unos 170 m2 en el barrio privado La Reserva de Cardales y de una casa de tres plantas en el centro de la ciudad de Campana, justo al lado de un edificio en construcción de la UOM. Solo esas dos propiedades suman al menos US$450 mil dólares, según inmobiliarias de la zona y fuentes oficiales consultadas por este medio.

casa de la calle UOM gentileza

Ercolini también requirió información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendariosos sobre vehículos “presuntamente vinculados con María Soledad Calle, como así también de los siguientes automotores adquiridos durante el año 2025 por la UOMRA”. Allí enumeró: una Jeep Compass; un Peugeot 2008, dos Renault Kangoo, un Toyota Corolla Cross, un Fiat Fastback, una Ford Territory y un Volkswagen Taos Highline. Asimismo, ordenó que le informen sobre cualquier vehículo que haya sido adquirido después de 2022. Y habló de embarcaciones.

“Requiérase a la Prefectura Naval Argentina que informe si Abel Furlán, María Soledad Calle, Adalberto R. Braconi y Osvaldo Lobato registran o han registrado, desde el año 2022 hasta la actualidad, embarcaciones en carácter de titulares o cotitulares, debiendo individualizarlas en caso afirmativo”, agrega el texto judicial.

María Soledad Calle en un Congreso en San Pablo, Brasil

Por fuera de averiguaciones patrimoniales, la Justicia solicitó otros informes vinculados al rastro financiero de Calle, Furlán, USEM y Grupo Vértice, una segunda empresa creada por la sindicalista. De este modo, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá enviarle todos los reportes de operaciones sospechosas que recibió sobre estos agentes, en caso que los hubiere.

También requirió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) información sobre cuentas comitentes de los investigados. A la Anses, “que remita la totalidad de la información laboral registrada”. Esto abarca “indicación de empleadores, fechas de alta y baja, remuneraciones registradas y demás antecedentes laborales obrantes en sus bases desde el año 2022 hasta la actualidad”.

Estas medidas, además de la reconstrucción patrimonial, buscan determinar el nivel de ingresos que registraron los sospechosos desde el año de la creación de USEM. La semana pasada, cuando se conoció la compra del departamento en San José 1111, Calle sostuvo que ella no tuvo el rol que se le asigna.

A su vez, otra filial a la que la Justicia le requirió información es la Dirección Nacional de Migraciones, “a fin de obtener los movimientos migratorios registrados respecto de Abel Furlán, María Soledad Calle”, entre otros.

De acuerdo con registros a los que tuvo acceso este medio, en 2023 hizo once vuelos a Uruguay (3), México, Francia (2), Brasil (3), Holanda (en realidad fue a Sudáfrica), Italia. En 2024, realizó 12 viajes al exterior, y en 2025 también. A fines de 2022 fue nombrada presidenta de una federación sindical internacional, IndustriALL. Según contenido en sus redes sociales, gran parte de este periplo se relaciona a dicha actividad.