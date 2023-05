Frenético cierre de campaña en Salta: Gustavo Sáenz pone a prueba su bastión, ante la mirada de Massa, Wado de Pedro y Patricia Bullrich

escuchar

SALTA.- La campaña electoral en Salta culminó cargada de agravios y promesas, en un último esfuerzo de los doce candidatos que compiten para quedarse con la gobernación por capturar la mayoría del millón de salteños habilitados para votar. Sin Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) y con elecciones desdobladas, el round electoral previsto para este domingo conjugará el enfoque local que buscó imprimirle el gobernador Gustavo Sáenz con la sombra que proyectan distintos referentes ligados al gobierno nacional.

Sáenz (Unidos por Salta), que busca su reelección, fue compañero de fórmula presidencial de Sergio Massa en 2015, aunque tanto entonces como en los comicios siguientes trabó alianzas también con sectores de Pro y del exgobernador Juan Manuel Urtubey (2007-2019). El mandatario se medirá con Emiliano Estrada, exfuncionario del ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Sáenz estuvo ayer en Tartagal y en las últimas horas visitó medios locales. Atento a su condición de favorito, evitó la opción de cerrar su campaña con un acto masivo en la capital provincial. Eligió minimizar riesgos. Las encuestas lo dan por vencedor y reversionó la máxima política: quien gana no arriesga.

La tensión en el frente de Sáez se da principalmente en la capital provincial, donde el gobernador habilitó la competencia entre dos candidatos a intendente : la actual jefa comunal, Bettina Romero, hija del tres veces gobernador Juan Carlos Romero (1995-2007) y nieta de Roberto Romero (mandatario entre 1983-1987), que enfrentará al senador provincial Emiliano Durand quien hoy recibió una manifestación de docentes justo antes de su cierre de campaña. Es un secreto a voces que Sáenz impulsa de manera solapada al senador, que creció en las encuestas.

“Vamos a mostrarle al país que acá no hay grieta. Que acá hay amor, hay puentes que unen hay necesidades básicas que seguir resolviendo como lo hicimos los últimos tres años”, dijo Sáenz, que es considerado hasta por sus detractores como un experto en tejer alianzas políticas eclécticas para ganar elecciones.

“Vamos a poner a nuestra querida Salta en el lugar que se merece”, prometió el Jefe de Estado, que llegó al poder en 2019 al frente de una estructura variopinta, conformada por disidentes de distintos partidos políticos.

En los sondeos previos, quien aparece como uno de sus principales adversarios es el diputado nacional Emiliano Estrada (Frente de Todos), que este jueves cerró su campaña con un acto en hotel Portezuelo. Estrada afirmó que en Salta hay “un desgobierno” y propuso ordenar la economía como lo hizo -dijo- durante su gestión como ministro de Hacienda de Urtubey.

El cierre de Mariano Estrada reunió a referentes del kirchnerismo, el peronismo y de Olmedo javier Corbalan de Estrada

Estrada pidió volver a dar valor a todo el proceso de minería en la región, “no solo al litio”. Reclamó que las provincias tengan potestad para decidir sobre estos recursos naturales. El exsubsecretario de Relaciones con las Provincias en el ministerio que encabeza De Pedro encabeza una alianza también variopinta, donde confluye el kirchnerismo con terminales del exdiputado conservador Alfredo Olmedo y referentes identificados con Javier Milei.

Cierre de campaña del candidato a gobernador Emiliano Estrada LA NACION/Javier Corvalan

Quien busca terciar es Miguel Nanni (Juntos por el Cambio), que este jueves cerró su campaña con una caminata de treinta cuadras por el sur de la ciudad junto a su candidata a vicegobernadora, Virginia Cornejo. Días atrás, el diputado radical recibió la visita de Patricia Bullrich y mensajes de respaldo de Horacio Rodríguez Larreta, pese a que Juntos por el Cambio se fracturó aquí antes de las elecciones.

“Salta está mal gobernada, pese a que tiene un presupuesto de 800.000 millones de pesos más regalías mineras. Queremos cambiar el sistema de regalías con ganancias netas por porcentaje. Queremos una reforma educativa. Queremos financiamiento para seguridad. Queremos un gobierno con visión siglo XXI”, dijo Nanni, oriundo de Cafayate.

“Es una ciudad [la capital] insegura, con mucha sicariato, deserción escolar y paros docentes”, agregó. “Nos comparamos con Jujuy y ellos nos han superado en turismo y minería. Tampoco tenemos agua potable” se quejó. “Todavía estamos pidiendo agua potable, asfalto y cloacas”, completó.

Nanni también tiene sus críticos internos. “Hoy me paran por la calle y me dicen ‘no sabemos a quien votar por que las listas de Juntos por el Cambio no tienen nada que ver con lo que venían diciendo’”, fustigó la referente de Pro de Salta Inés Liendo. La oposición claramente no cerró sus heridas y esta situación favorece, según encuestas de opinión, al oficialismo.

El peronista Walter Wayar fue vicegobernador y diputado nacional y encabeza la coalición Entre Todos, una de las fuerzas políticas que se desprendieron del Frente de Todos. Originalmente, este espacio se había inscripto con el nombre del Frente de Todos, pero -tal como ocurrió con Salta Para Todos- la Justicia Electoral lo obligó a cambiarlo. El dirigente Iván Mizzau va por la vicegobernación.

El exdiputado provincial Claudio del Plá aspira a la gobernación en representación del Frente de Izquierda MST-Partido Obrero. Lo acompaña Lorena Hidalgo.

Lucas Plas Posse va por el Frente Salta Avanza con Vos y tiene por compañera de fórmula a Lorena Farjat. Esta fuerza política está integrada por el Partido Federal Alternativo Regional Organizado Faro, la agrupación municipal Dignidad y Trabajo, el partido Unión Victoria Popular y la agrupación Movimiento Unido Quebrachaleño.

Mario Sabbadini va por el Frente Salta Con Felicidad, junto con Jimena Lucia Loayza Pacheco.

Ramiro Escotorin va por la Lista 72 Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Se presenta junto a Patricia Del Valle Caliva.

Marcos Tognolini es el postulante del Movimiento al Socialismo (MAS), acompañado por Mirta Ramos.

Daniela Planes Saiz representa a Trabajadores por el Socialismo junto a Verónica Tejerina

Violeta Gil se postula por la fuerza Política Obrera, con Ángel Tolaba como vice.

Lía Verónica Caliva es la candidata de Salta Para Todos, la otra fuerza política que se desprende del Frente de Todos. Está acompañada de Alejandro Gravanago.

Cerraron listas, además, candidatos a legisladores, intendentes, concejales y consejeros escolares: en total, unos 12.207 candidatos competirán este domingo en Salta.