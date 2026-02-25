Frente a Kicillof, el intendente de San Isidro reclamó que se prohíba el uso de celulares en las cárceles bonaerenses

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, reclamó que se elimine la posibilidad de que los presos utilicen teléfonos celulares desde las cárceles. Hizo ese pedido a partir de los delitos perpetrados en su distrito por la denominada “Banda del Millón” y en un acto que compartió con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En un acto con Kicillof, Ramón Lanús volvió a exigir que los presos no puedan usar celulares

“Hay una banda que venía perpetrando hechos muy violentos en San Isidro, están privados de la libertad. Vemos con mucha indignación que siguen operando desde la cárcel. No podemos tolerar que personas comprometidas en hechos de violencia como los que se vivieron en San Isidro puedan seguir operando desde la cárcel. Es una oportunidad para adherir al planteo del fiscal adjunto de San Isidro [por Patricio Ferrari] para que no se les permita seguir utilizando los celulares a personas que se ha probado que siguen perpetrando delitos desde las cárceles”, sostuvo Lanús, un intendente aliado del presidente Javier Milei, en un acto de entrega de patrulleros.

Lanús respaldó al fiscal Ferrari, quien el el 12 de febrero pidió “la prohibición absoluta del uso de celulares y dispositivos con acceso a internet para los más de 40 detenidos vinculados a la organización criminal”, según se indicó en un comunicado de San Isidro. Ferrari recibió como respuesta, desde los tribunales orales en lo criminal N°3 y N°4 de San Isidro, un envío de oficios al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) requiriendo informes.

Lanús y Kicillof escuchan a Alonso, este miércoles, en San Isidro

El reclamo del jefe comunal de San Isidro se da en el marco de la revelación de una serie de mensajes encontrados en el celular de uno de los cabecillas de la Banda del Millón, que organizaba atracos en San Isidro desde la cárcel de Melchor Romero. En el teléfono del detenido Lucas Ezequiel Flores se hallaron chats en los que se planificaban robos, se marcaban casas y se coordinaban movimientos para concretar los hechos delictivos.

En el momento del pedido de Lanús, se encontraban junto al intendente Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quienes hicieron entrega de 11 patrulleros comprados con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial.

Cerca de Lanús aseguran que el reclamo fue dirigido a la Justicia. “Aprovechó que estaba con Axel y lo dijo”, aseguran allegados al intendente, quien mantiene una buena sintonía con Kicillof, más allá de las diferencias políticas e ideológicas.

En tanto, el discurso de Kicillof incluyó críticas a Milei, con quien comulga el intendente de San Isidro. “Para combatir el delito, hace falta un trabajo serio y mancomunado como lo hacemos en la provincia junto a los 135 intendentes. A pesar de que Milei nos corte los recursos específicos para la seguridad, vamos a seguir invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en la continua profesionalización de nuestras fuerzas”, dijo Kicillof.