Fría respuesta del peronismo al plan de las colectoras para Vidal

Fuente: Archivo

Mariano Obarrio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2019 • 18:51

La propuesta del gobierno nacional para que los candidatos de Alternativa Federal puedan también llevar a María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora en su boleta cosechó este martes una fría recepción en el peronismo, que fue desde la indefinición de Sergio Massa hasta el rechazo de Roberto Lavagna.

En la alianza Alternativa Federal, Massa negó un encuentro con Vidal que había trascendido desde la Casa Rosada y su par Juan Manuel Urtubey contestó que todavía nadie lo consultó, aunque no descarta la posibilidad de "conversar y evaluar todo". "Todavía no es posible", respondió Urtubey.

En el entorno de Lavagna dijeron a La Nacion que "eso es un enchastre institucional". Por un lado, aseguraron, "desconoce que no hay sustento legal porque un decreto de Macri impidió las colectoras". Por otra parte, agregaron, "reformar las reglas de juego en pleno proceso electoral para beneficiar a una candidata como Vidal es una aberración institucional: no vamos con Cambiemos".

Para que eso fuera posible, la justicia electoral debería revocar el decreto 259/2019, impugnado por el PJ y el Frente Renovador. Ese decreto fue firmado en febrero por el propio gobierno de Mauricio Macri y eliminó así las listas colectoras que había dispuesto el decreto 443/2011 del gobierno de Cristina Kirchner.

Hoy es un problema para el propio Gobierno. O bien, el propio Macri podría retrotraer su propio decreto y firmar una modificación para rehabilitar las colectoras.

En medio de este debate, el diputado nacional Marco Lavagna, hijo del precandidato, convertido en uno de los principales operadores de su entorno, aseguró hoy que "no existen conversaciones" con el Gobierno y agregó: "Tenemos candidato propio en la provincia de Buenos Aires".

Según trascendió de fuentes del peronismo, uno de esos posibles candidatos es el diputado nacional Eduardo Bali Bucca, ex intendente de Bolivar y hombre muy cercano a Marco Lavagna y al presentador televisivo Marcelo Tinelli. Otra de las posibilidades que se barajan es que la candidata sea Graciela Camaño, que hoy milita con Massa pero si éste se corre al kirchnerismo podría saltar al lavagnismo.

Por el lado de Massa, el exintendente de Tigre emitió hoy un mensaje por la red Twitter en el cual negó negociaciones con María Eugenia Vidal: "No tengo prevista ninguna reunión con la gobernadora Vidal. Sería bueno que los funcionarios del Gobierno Nacional dediquen su tiempo a gobernar".

Por su parte, Urtubey aseguró que no recibió ninguna oferta. Cerca del gobernador de Salta dijeron a La Nacion que "no hubo comunicación con la gente del Gobierno ni con Vidal y legalmente no se puede". Por ahora, dijeron, es "todo ficticio pero hay que evaluarlo".

En la Casa Rosada por ahora avanzan con la idea de derogar el decreto 259. "Son todas posibilidades que se analizan en el Gobierno. Todavía no hay nada en firme. Está muy verde, pero es cierto que Vidal quiere ir con otros candidatos a presidente además de Macri para asegurar su reelección", dijo a La Nacion una fuente oficial, lo cual fue confirmado por fuentes del gobierno bonaerense y del peronismo no kirchnerista.