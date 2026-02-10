Fuerte cruce entre Caputo y Di Tullio por la Ley de Inocencia Fiscal: “Traé la que tenés afuera”

El ministro de Economía, Luis Caputo, quedó inmerso este lunes en un cruce con la senadora Juliana Di Tullio en el marco de la jornada en la que se publicó la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. Todo surgió a partir de la respuesta del funcionario de la cartera económica a una publicación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien comunicó a través de X el texto de la nueva norma.

Caputo recogió el mensaje de Adorni y reforzó la convocatoria a que los argentinos utilicen el sistema financiero. “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, escribió el funcionario. En la misma línea, planteó que ese movimiento “aceleraría fuertemente el crecimiento económico”, permitiría “bajar más rápidamente impuestos”, ganar competitividad, impulsar el empleo y mejorar los salarios, además de cobrar intereses por los dólares depositados. “Todo beneficio!”, cerró.

Sin embargo, Di Tullio replicó directamente al titular del Palacio de Hacienda. “Hay que dar el ejemplo Toto!”, escribió y añadió: “Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación”.

El intercambio ocurrió después de que Adorni anunciara la puesta en marcha del régimen. “Ha quedado reglamentado el Régimen de Inocencia Fiscal, el cual entra en plena vigencia a partir de hoy”, señaló el jefe de Gabinete. En su mensaje, sostuvo que durante años la política expulsó a millones de personas del sistema y luego las castigó por resguardar sus ahorros. “Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo. Fin”, concluyó.

La reglamentación difundida por el Gobierno convirtió en operativos los instrumentos previstos en la Ley de Inociencia Fiscal, con el objetivo de que los argentinos saquen los dólares del colchón.

con la que se busca incentivar que los argentinos vuelquen al circuito formal los denominados dólares del colchón. En la definición oficial, la norma pone en marcha un“blanqueo popular permanente”, entendido como un esquema continuo que permite regularizar ahorros informales y utilizarlos libremente, sin revisiones retroactivas, siempre que se tribute de ahora en adelante.

Reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal



A través del decreto se activó el Régimen Simplificado de Ganancias, se precisaron los alcances del llamado “tapón fiscal” y se aclaró de qué manera podrán utilizarse ahorros no declarados —incluidos los “dólares del colchón”— sin que eso derive en una revisión patrimonial hacia atrás.

La ley también habilita un esquema de regularización voluntaria que permite evitar o extinguir la acción penal mediante el pago del capital, los intereses y una multa adicional, beneficio que puede utilizarse una sola vez.

Hasta ahora, unos 23.000 contribuyentes se anotaron en el Régimen Simplificado de Ganancias, sobre un universo de alrededor de 600.000 personas humanas. En el Gobierno esperan que la reglamentación acelere las adhesiones.